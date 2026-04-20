След 122 години отново търсят трасе за влак от север на юг през Стара планина

НКЖИ пусна търг за проучване, има четири подходящи места

Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) е обявила търг за предварителни прединвестиционни проучвания за жп линии през Стара планина. Така 129 години след указ на Народното събрание от 1897 г. да се проучи къде трансбалканска линия да пресече Стара планина и 122 години след избора това да стане през Кръстец до Дъбово със 17 тунела, има раздвижване по проекта за нормална жп връзка между Северна и Южна България.

НКЖИ сега, освен съществуващата линия,

търси и алтернативни направления в посока север

към река Дунав и границата с Румъния и на юг до границата с Гърция и Турция. Раздвижването идва след подписания на 3 декември 2025 г. в Брюксел меморандум между България, Гърция и Румъния за изграждане на коридор Север-Юг, който да свърже Балтийско, Черно и Егейско море с Рейн - Дунав. Има и план след 2030 г. за изграждане на високоскоростен мултимодален транспортен коридор, който да включва не само пътища и железопътни линии, но и пристанища и логистични центрове.

В търга на НКЖИ са посочени кои направления да се проучат. Първото е съществуващата жп линия Русе - Горна Оряховица - Велико Търново - Дъбово - Тулово - Стара Загора - Михайлово - Димитровград - Симеоновград - Свиленград - граница с Гърция.

Второто е Русе - Левски - Ловеч - Троян - Христо Даново - Карлово - Пловдив - Димитровград - Симеоновград - Свиленград - граница с Гърция.

Третото чертае трасе от Черквица/Гиген през Гулянци, Плевен, Долни Дъбник, Безханово, Ловеч, Троян, Христо Даново, Карлово, Пловдив, Димитровград, Симеоновград, Свиленград до границата с Гърция.

Четвъртото Русе –-Горна Оряховица - Елена - Твърдица/Сливен - Нова Загора - Симеоновград - Свиленград - граница с Гърция. Предлага се изпълнителят да идентифицира и други трасета, включително комбинация между вече посочените.

По първия вариант - за съществуващата линия от Русе през Дъбово до Гърция, НКЖИ си поставя за цел модернизация,

удвояване на капацитета и увеличаване на скоростта

Това трасе е построено с решение на правителството на Рачо Петров през 1904 г. Причината - каменовъглената мина при Кръстец, която е чуждестранна собственост, а финансиращата банка е поставила условие да даде пари, ако линията мине покрай мината.

Друга съществуваща железопътна линия - между Стара Загора и Русе, е определена като нефункционална по редица причини, като профила на пътя с големи наклони, множество съоръжения, ограничаващи габарита, и други. Така заради големите разходи на операторите тя е слабо използваема за товарно движение. И средната скорост за движение е под 50 км в час.

Вторият сценарий предвижда

чисто ново трасе с тунел

при Троян - Христо Даново. Смята се, че то ще осигури по-пряка връзка между Северна и Южна България. Първата опция е от Русе през Левски, Ловеч, Троян, Христо Даново, Карлово и към Пловдив. Втората е през Черквица/Гиген - Гулянци - Плевен - Долни Дъбник- Безханово - Ловеч - Троян - Христо Даново и на юг.

В южна част след преминаване на планината трасето се свързва със съществуващата жп мрежа в района на Карлово или Пловдив и продължава към Гърция.

В третия сценарий преминаването на Стара планина е по оста Нова Загора - Елена . Тук също трябва ново железопътно трасе, което да свързва южната и северната част на България, като използва прохода Вратник, който се намира между Сливен и Елена. Преминаването е от Русе през Горна Оряховица, Елена, Твърдица/Сливен, Нова Загора, Симеоновград, Свиленград до Гърция

В северната си част трасето ще се отклони от основната линия Русе - Горна Оряховица и ще се насочи към Елена. В южната част след тунела трасето ще продължи към Нова Загора, където ще се свърже със съществуващата жп линия София - Пловдив - Бургас. Тази връзка ще осигури лесен достъп до мрежата в Южна България, която води към Гърция.

Цялото прединвестиционно проучване ще струва 1,3 млн. евро, а срокът за подаване на оферти е до полунощ на 22 май. За всички жп участъци, с изключение на тези, които към момента се модернизират, би следвало да се заложат като минимум мероприятия за достигане на проектните параметри и подмяната на остарялата техника и електрификация. Като най-добър вариант е посочен този, при който

железопътните линии да се проектират и изграждат като двойни и със скорост 160 км/ч

за пътнически превози и 120 км/ч за товарни.

На кандидатите са поставени 10 задачи - от трафик прогнози на всяко трасе до анализ на сценариите и анализ разходи - ползи, изисква се и избор на предпочитано трасе.