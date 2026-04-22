Европа пак харесва автомобили на ток след скока на горивата

Зареждането на електричка, ако се прави вкъщи, сега излиза в пъти по-евтино за едни и същи километри от сипването на гориво

Скъпите горива накараха потребителите в Европа отново да харесват колите на ток. През март броят на продадените електрички на Стария континент е 540 000, което е увеличение от 37% на годишна база, показват данни на консултантската компания Benchmark Mineral Intelligence. България също не остана встрани от тази тенденция. През миналия месец по данни на МВР и браншовите организации е отчетен ръст от над 30% при покупката на нови електромобили.

В световен мащаб BMI продажбите на електрически и плъгин хибридни автомобили са нараснали с 3% и са надхвърлили 1,7 млн. броя през март. Извън трите най-големи пазара - Китай, Европа и Северна Америка, най-силен е ръстът в страни като Австралия, Нова Зеландия, Виетнам и Тайланд. Според BMI тези пазари формират 79% увеличение на регистрациите на електрически превозни средства. Общото между тях е, че са сред държавите с по-рязко увеличение на цените на горивата.

Китай обаче, който е най-големият автомобилен пазар в света, отчита спад. Регистрациите на електрички там намаляват с 14% до над 850 хил. броя през март. Но пък китайският износ расте силно - със 140% през миналия месец до рекордните 349 хил. броя. Това подсказва, че сътресенията на петролните пазари вече се отразяват и върху глобалното търсене.

В Северна Америка продажбите също се свиват. Там регистрациите на коли на ток падат с 30% до 121,5 хил. броя. Това е шести пореден месец на спад след края на схемата за данъчни облекчения за електромобили.

Анализ на портала Verivox за Германия показва, че през март разходите на електрическите автомобили са били с до две трети по-ниски от тези за кола с двигател с вътрешно горене. Там литър бензин стигна над 2,2 евро, а дизелът е над 2,4 евро.

От Verivox посочват, че токът през март за домакинствата в Германия е струвал средно 31,2 цента на киловатчас. Зареждането на електрически автомобил със среден разход от 16,9 киловатчаса на 100 километра би струвало около 53 евро за месечен пробег от 1000 километра. За сравнимо превозно средство с двигател с вътрешно горене трябва да се дадат поне 113 евро за дизел. За да могат шофьорите да се възползват максимално от ценовото предимство, е важно да зареждат колата на ток вкъщи.

Ако същите изчисления се направят за България, разликата става още по-осезаема. У нас средната цена на тока през деня е 15 евроцента. Това означава, че за изминаването на 1000 км ще трябва да се похарчат 25,35 евро. При дизел от 1,79 евро за литър и 1,50 евро за бензин разходите за същото разстояние са над 100 евро. При зареждане на нощна тарифа 1000 км пробег ще струват 15,21 евро. За същата сума собственик на дизелов автомобил може да зареди 8,5 литра гориво.

