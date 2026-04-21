Община Казанлък първа у нас с регистрация като земеделски производител

Храни около 2600 деца в ясли и градини със собствени екологично чисти зеленчуци

През миналата 2025 г. община Казанлък произведе в собствени оранжерии тон и половина домати, 1100 кг краставици, 550 кг пипер, около 260 кг зелен лук, близо 5500 бройки маруля. Продукцията е доказано екологично чиста, с нея се хранят близо 2600 деца от яслите и градините в цялата община. Понякога дават и за клиентите на Социалния патронаж, но по-рядко. Това разказа за “24 часа” Теменужка Люцканова, директор на дирекция “Екология и транспорт” в общината.

Теменужка Люцканова, директор на дирекция “Екология и транспорт” в община Казанлък и бивш кмет на град Крън, отговаря за общинските оранжерии. Снимка: АВТОРЪТ

Идеята община Казанлък да създаде собствени оранжерии е на кмета Галина Стоянова. Споделила я през лятото на 2024 г., в края на септември засели като експеримент първите марули и зелен лук в три оранжерии, всяка с площ 200-250 квадратни метра. Вдигнали ги в двора на някогашното училище в село Долно Изворово, което от години е затворено. Построили и четвърта оранжерия.

Наричат всичко

това скромно “растениевъден обект”

Експериментът се оказа успешен, разказва още Теменужка Люцканова. Още през зимата на първата година в детската млечна кухня, където приготвят храната за детските градини и ясли в общината, разполагали с марули и зелен лук, собствено производство. След това засели и други зеленчуци - домати, краставици, пипер, че и подправки - магданоз, джоджен, копър.

Голямата и приятна изненада дошла от тиквичките, от които първо добили около 600 килограма. Освен че реколтата се оказала добра, готвачите от кухнята пък били майстори на ястия с тиквички, които децата много харесвали. Приготвяли не само крем супи, но и пастет от тиквички с извара, който е много полезна и здравословна закуска за малчуганите.

Тиквичките са зеленчук, който трябва да се готви, за да бъде поднесен на най-малките. Но като цяло в Казанлък предпочитат децата да ядат сурови, под формата на салата, техните зеленчуци. Е, трябвало да се пече и пиперът, но детски учителки споделяли, че малчуганите първо се нахвърляли на салатите, щом им ги сервират.

Имали и недотам добри попадения - не случили например със спанака. Засели и от него през първата година и дори изкарали около 90 килограма, но като цяло този зеленчук се оказал нерентабилен за техните условия и се отказали от него. Затова вече залагат на сигурно - в дните преди Великден тази пролет вече засяха с домати и краставици първите две оранжерии, тези дни ще засеят и другите две оранжерии - така ще имат собствени зеленчуци за по-дълго време.

Продукцията на общината от Долно Изворово не е био - за такива зеленчуци се изискват куп документи и по-специални условия. Но и не е необходимо. По-важното е, че всичко, добито в общинските оранжерии, е екологично чисто, а

всеки зеленчук получава необходимия сертификат за качество,

преди да влезе в кухнята.

“Нашият цикъл на производство е затворен, с което аз много се гордея”, допълва Теменужка Люцканова. Първо - растенията се торят само с естествен тор. Общината разполага с компостираща станция, която преработва в компост всички окосени треви и клони от окастрени дървета. Преди с този компост торели цветните площи в градинки и паркове, но сега го използват и в оранжериите. Освен това те са с капково напояване от собствен водоизточник - водата идва с помощта на сонда. Изградена е и хладилна камера за вече набраните зеленчуци, в която те се съхраняват безопасно.

Но за да бъде всичко това и формално легитимно, община Казанлък се регистрира като земеделски производител в Областната земеделска служба в Стара Загора. За тяхна приятна изненада се оказало, че общината е първа в страната с подобна регистрация.

За оранжериите се грижат четирима общи работници от самото село - отговорник им е Фатима Кумбарува, до нея неизменно са Зайнеп Велиева и Шерифе Аджиева, както и единственият мъж в групата Фаим Туфаноглу. Шефовете им в общината казват за тях, че са много трудолюбиви и всеотдайни.

Женският “отбор” на оранжериите - отговорничката Фатима Кумбарува, до нея са Зайнеп Велиева и Шерифе Аджиева (от дясно на ляво). СНИМКА: АВТОРЪТ

Фаим Туфаноглу вече е подготвил с мотофрезата почвата за засаждането на домати и краставици в оранжериите. СНИМКА: АВТОРЪТ

Това проличало особено силно тази година през февруари, когато

ураганен вятър отнесъл оранжериите и за малко не похабил марулите

и зеления лук в тях. За подобна буря местните казали, че се случва веднъж на 10-15 години. Наложило се “на пожар” да спасяват продукцията. За две седмици с помощта на фирма успели да възстановят и четири помлени от вятъра оранжерии. “Не ни напомняйте, беше страшно”, казват по този повод жените, които първи открили пораженията и сигнализирали за тях. Гледката била поразяваща - след урагана заварили изпокъсани маркучите за капковото напояване, а найлоните на оранжериите били отнесени неизвестно къде, стърчали само голите конструкции.

Част от марулите се отглеждат и на открито. СНИМКА: АВТОРЪТ

В община Казанлък не мислят да спрат дотук. В съседство с някогашния училищен двор има

свободен общински терен, на който ще изградят и овощна градина

Вече работят и по него. Той е силно наклонен, с денивелация, и го правят на две тераси. След като го оградят и изравнят, най-напред по края ще засадят киви. След това - наесен, и плодни дръвчета. Ще бъдат сливи, тъй като се оказало, че те са устойчиви и най-подходящи за условията в Долно Изворово, което се намира под южните склонове на Стара планина.

Идеята за сливите ражда шегата, че със сливова ракия и зеленчукова салата общината ще може да затвори още един цикъл и да зарежда и ресторантите в околността.