Геополитиката ще е определяща за пазарите и през новата седмица

Финансовите пазари приключиха изминалата седмица с рязко подобрение на настроенията, след като надеждите за напредък в преговорите между САЩ и Иран и сигналите за частично облекчаване на напрежението около Ормузкия проток изтласкаха американските индекси до нови върхове. Сега вниманието на инвеститорите се пренасочва към новата седмица, в която водещи теми ще бъдат корпоративните резултати в САЩ, състоянието на потребителските разходи, развитието на инфлационния натиск и най-вече дали дипломатическите сигнали ще бъдат последвани от реално споразумение.

По оценка на Елиор Мание от „Оанда“ (OANDA) изминалата седмица е била „наистина историческа“, след като и Nasdaq и S&P 500 достигнаха нови рекордни равнища, а пазарите „агресивно отразяват в цените очакванията за сключване на адекватно мирно споразумение“. Той отбелязва, че само Dow Jones все още наваксва спрямо останалите основни индекси, но също се движи към това.

Това съобщава БТА.

Според Мание абсолютният катализатор за седмицата бе новината за отварянето на Ормузкия проток, подкрепена от коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че очаква окончателно споразумение „до ден-два“. В резултат „премията за геополитически риск се срина“, а цените на петрола изтриха голяма част от предходното си рали. По думите му „когато петролът страда, всички танцуват“, като най-рисковите активи закономерно са повели възстановяването – криптовалутите, технологичните акции и среброто.

Той обаче предупреждава, че настоящото примирие изтича на 22 април и без официално удължаване или подписано мирно споразумение „този исторически напредък може да изчезне за миг, връщайки пазарите към екстремна волатилност“. Според него, за да се запази ралито, ще е „задължително да се сключи реално споразумение“. Анализът на „Оанда“ е съставен преди да стане ясно в събота, че Иран отново блокира Ормузкия проток.

Сходна оценка дават и пазарни участници, цитирани от Ройтерс. Надеждите за успокояване на напрежението между САЩ и Иран доведоха до силно рали през април, кулминирало с нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq Composite. Главният изпълнителен директор на „Хърайзън Инвестмънт Сървисис“ (Horizon Investment Services) Чък Карлсън обаче предупреждава, че „определено не сме излезли от гората“ по отношение на събитията около войната, които могат да предизвикат ежедневни пазарни колебания. По думите му пазарът вече е пренасочил вниманието си към „корпоративните печалби и към това как акциите реагират на тези печалби“.

Майкъл Мълейни, директор по проучванията на глобалните пазари в „Бостън Партнърс“ (Boston Partners), е по-предпазлив. Според него „фондовият пазар третира случилото се през последните шест седмици, сякаш току-що се е събудил от лош сън“, сякаш „няма по-нататъшни последствия или отражения“, а с това той не е съгласен. Той подчертава, че устойчиво високите цени на петрола могат да означават по-висока инфлация и по-високи доходности на облигациите, което би било проблем за акциите.

Джим Рийд от „Дойче банк“ (Deutsche Bank) също акцентира върху необичайно бързото възстановяване. Според него „скоростта на това възстановяване е просто удивителна“, след като S&P 500 се върна от спад от 9 на сто спрямо януарския връх и в рамките на 11 търговски сесии отново достигна рекордни стойности. От „Биспоук Инвестмънт Груп“ (Bespoke Investment Group) изтъкват, че при спадове между 5 и 10 на сто от 1928 г. насам индексът никога досега не се е възстановявал до рекорди толкова бързо.

Джеф Уенигер, ръководител на стратегията за акции в „УиздъмТрий“ (WisdomTree), вижда в това по-широко участие на пазара. По думите му, когато се постигат нови върхове и „генералите“ на пазара отново се съживяват, това е „нещо доста здравословно“. Същевременно инвеститорите следят и признаци на прегряване, включително спекулативни движения при отделни акции като „Олбърдс“ (Allbirds), след като компанията съобщи за преориентиране към инфраструктура за изкуствен интелект.

Главният пазарен стратег на „Америпрайз“ (Ameriprise) Антъни Саглимбене отбелязва, че „американският потребител, макар и да е подложен на реален натиск, не се е пречупил“, съдейки по ранните банкови отчети за първото тримесечие. Това е важно, защото силните резултати на големите банки в САЩ вече дадоха тон на новия сезон на отчетите.

Именно корпоративните резултати ще бъдат сред най-важните събития през идващата седмица. Почти една пета от компаниите в S&P 500 трябва да публикуват отчетите си, а пазарът ще следи особено внимателно резултатите на „Тесла“ (Tesla), „Боинг“ (Boeing), „Интел“ (Intel), „Проктър енд Гембъл“ (Procter & Gamble), както и на „Майкрософт“ (Microsoft), „Алфабет“ (Alphabet) и „Мета Платформс“ (Meta Platforms) през следващите дни. На германския пазар вниманието ще бъде насочено към „Байерсдорф“ (Beiersdorf), „флатексДЕГИРО“ (flatexDEGIRO), „Сарториус“ (Sartorius), „Хела“ (HELLA), „Фосло“ (Vossloh), САП (SAP) и „АТОСС Софтуер“ (ATOSS Software).

От „Ел Ес И Джи“ (LSEG IBES) прогнозират, че печалбите на компаниите от S&P 500 ще нараснат с около 14 на сто през първото тримесечие спрямо година по-рано. Това, според анализаторите на „Дойче банк“, трябва да покаже, че „основният растеж на печалбите все още се засилва и разширява“.

Робърт Павлик, старши портфолио мениджър в „Дакота Уелт Мениджмънт“ (Dakota Wealth Management), обаче предупреждава, че високите цени на бензина могат да започнат да тежат върху дискреционните разходи. „Подозирам, че тези цени няма да паднат скоро и това ще се отрази на дискреционните разходи в бъдеще“, казва той. Според него твърдението, че американската икономика е в добро състояние, е „късогледо“.

Тъкмо затова данните за продажбите на дребно в САЩ ще бъдат сред най-внимателно следените икономически публикации през седмицата. Инвеститорите ще търсят потвърждение дали по-скъпите горива вече започват да ограничават потреблението. Във вторник предстои и изслушването в Конгреса на Кевин Уорш, избраник на Доналд Тръмп за следващ президент на Управлението за федерален резерв, което ще бъде следено за сигнали относно бъдещата посока на лихвената политика.

От „Райфайзен Рисърч“ (Raiffeisen Research) също смятат, че възстановяването на международните борси е било подхранено от надеждите за край на войната в Близкия изток, включително от примирието между Ливан и Израел и перспективата за по-нататъшни преки мирни преговори между САЩ и Иран. Анализаторите Джулиан Линдингер и Гюнтер Дойбер подчертават обаче, че макроикономическите щети вече са факт и „дори и при скорошно споразумение бързото връщане към икономическите условия от предвоенния период изглежда малко вероятно“.

По оценка на „Райфайзен Рисърч“ войната вече е нанесла поне четири основни макроикономически щети. На първо място, сценарият за солидно възстановяване в Европа и особено в Германия е станал по-малко вероятен. На второ място, големите централни банки трудно ще могат да игнорират по-високите цени на петрола и инфлацията. На трето, в средносрочен план по-слабият растеж може по-късно да отвори пространство за понижения на лихвите, макар сега този сценарий да е изместен назад. И на четвърто място, икономическата политика в Европа ще се сблъска с по-труден баланс между растеж, инфлация и устойчивост на публичните финанси.

В анализа за пазара на акции от „Райфайзен Рисърч“ се отбелязва, че американските пазари, представени от S&P 500 и NASDAQ-100, вече напълно са „отразили войната в Близкия изток“ и дори са достигнали нови исторически върхове. Според банката обаче това означава, че „пазарите по този начин изпреварват много от положителния импулс“. Отварянето на Ормузкия проток и конкретен напредък в преговорите остават ключовото условие за по-нататъшен ръст. Самите обявления вероятно вече „няма да са достатъчни“.

Затова от „Райфайзен Рисърч“ оставят препоръката си за основните европейски и американски индекси на „задръж“, като я поставят под преразглеждане. Според анализа, след толкова бързо възстановяване и при продължаващи асиметрични рискове, свързани с инфлацията и лихвите, съотношението между риск и възможност изглежда по-малко привлекателно.

Подобно виждане има и „Хелаба“ (Helaba). Банката отбелязва, че „войната с Иран вероятно е приключила, поне от гледна точка на борсовите търговци“, тъй като американските акции вече бележат исторически върхове, а щатският долар се отдалечава от кризисните си нива. В същото време обаче „по-голям скептицизъм се отразява в цената на петрола“, която остава над 100 долара за барел, а облигационните пазари не се присъединяват изцяло към оптимизма на фондовите пазари.

От „Хелаба“ посочват, че доходността по 10-годишните германски държавни облигации остава над 3 на сто и че опасенията от инфлация и лихви все още доминират. Според банката европейската парична политика следи внимателно нарастващите стагфлационни рискове, произтичащи от високата цена на петрола. През новата седмица именно индикаторите за настроенията от еврозоната и Германия трябва да покажат дали икономическите рискове вече се материализират по-осезаемо в реалната икономика.

В своя анализ от ДПА отбелязват, че след възстановяването на DAX през последните дни инвеститорите могат да се надяват на по-нататъшни печалби, след като изявлението на иранския външен министър за свободно преминаване през Ормузкия проток е предизвикало еуфория. Стратегът по акции Франк Клумп от „Ландесбанк Баден-Вюртемберг“ (LBBW) пише, че „и на останалите борси светофарите отново са на зелено, след като Доналд Тръмп събуди надежди за споразумение с Иран“.

Клумп обаче предупреждава, че „в текущите цени вече има много предварителни похвали“, тъй като тежестта от войната в Иран все още е трудна за изчисляване, а ситуацията на петролните пазари остава напрегната. Главният икономист на „Декабанк“ (Dekabank) Улрих Катер също подчертава, че извън обявленията и коментарите на американския президент все още липсват конкретни резултати. Пазарният анализатор Тимо Емден от своя страна говори за „изненадващо устойчив“ германски пазар на акции, тъй като инвеститорите все повече залагат, че примирието между САЩ и Иран може в средносрочен план да доведе до по-трайно мирно решение.

В този контекст през новата седмица икономическите данни вероятно ще служат повече като проверка на вече рязко подобрените пазарни очаквания. Във вторник се очакват икономическите очаквания на Цет Е Ве (ZEW), в четвъртък - предварителните данни за индексите на мениджърите по покупките на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global), а в петък - индексът на бизнес климата на „Ифо“ (Ifo). По думите на Катер именно тези индикатори трябва да покажат дали предприятията гледат на обстановката с подобен оптимизъм, както финансовите пазари.

Натрупаното глобално отражение от седемте седмици война в Близкия изток ще започне да се проявява по-ясно през идната седмица с втора серия бизнес проучвания от редица държави, коментира Блумбърг.

Основен фокус ще бъде дали двойният удар върху растежа и инфлацията, отчетен в индексите на мениджърите по покупките след първия месец от конфликта с Иран, се е задълбочил и през втория месец.

Предварителните данни за април за БВП на редица икономики - от Австралия до САЩ, ще бъдат публикувани в четвъртък. Според прогнозите на Блумбърг индексите за БВП на Германия, Франция, еврозоната и Великобритания се очаква да покажат общо влошаване, докато показателите за САЩ вероятно ще останат почти без промяна.

В крайна сметка публикуваните данни може да покажат до каква степен рискът от стагфлация вече се материализира. Терминът, който напомня за комбинацията от рязко покачване на цените и забавяне на растежа през 70-те години на миналия век, беше изрично посочен от главния икономист по бизнес проучванията в „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) Крис Уилямсън при обобщаването на глобалните рискове, отчетени в индекса на мениджърите по поръчки за март.

Тези проучвания ще се публикуват след седмица на тревожни оценки във Вашингтон, където финансовите ръководители бяха предупредени от Международния валутен фонд за широк спектър от възможни сценарии, включително и такъв, близък до глобална рецесия. Въпреки действащото примирие в Близкия изток, негативните ефекти върху растежа и инфлацията не могат да бъдат бързо преодолени.

„Дори ако войната приключи утре, ще отнеме време, преди възстановяването да започне“, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. „Влиянието вече е заложено в икономиката“, допълни тя.

Европа, Близкия изток, Африка

Серия от икономически данни от Обединеното кралство ще даде представа за състоянието на икономиката в момент на политическо напрежение за правителството на премиера Киър Стармър. Очаква се публикуваните във вторник данни да покажат отслабване на натиска върху заплатите през трите месеца до февруари – период преди избухването на войната с Иран.

Ден по-късно се очаква инфлацията във Великобритания да се ускори до 3,3 на сто през март спрямо 3 на сто месец по-рано, под влияние на поскъпването на енергията вследствие на конфликта.

В еврозоната в центъра на вниманието ще бъдат изявленията на представители на Европейската централна банка, включително председателя Кристин Лагард, преди началото на традиционния „период на мълчание“ преди следващото решение по лихвите. Междувременно Белгия, чийто рейтинг беше понижен от „Мудис“ (Moody’s), може да бъде изправена пред ново понижение в петък след преглед от „Ес енд Пи Глоубъл Рейтингс“ (S&P Global Ratings).

За Швейцарската национална банка предстои натоварена седмица с две публични изяви на представители преди публикуването на резултатите за първото тримесечие в четвъртък, последвани от годишното общо събрание в петък под ръководството на президента Мартин Шлегел.

В ЮАР управителят на централната банка Лесетя Кганяго ще коментира паричната политика при представянето на доклада за паричната политика във вторник, както и на събитие в сряда, докато институцията оценява инфлационния ефект от войната. Очаква се първите данни за инфлацията след началото на конфликта, които ще бъдат публикувани в сряда, да покажат ускорение до 3,1 на сто от 3 на сто през февруари.

По отношение на паричната политика, повечето анализатори, анкетирани от Блумбърг, очакват централната банка на Турция да запази основната си лихва на ниво 37 на сто за второ поредно заседание в сряда. Това би означавало пауза в цикъла на облекчаване, тъй като по-високите енергийни цени засилват инфлационния натиск. Въпреки това трима от 11 икономисти предвиждат възможно повишение на лихвите с 300 базисни пункта.

В Русия централната банка ще обсъжда в петък дали да продължи цикъла на облекчаване на паричната политика на фона на засилена несигурност около инфлационните рискове.

Северна Америка

В САЩ ключовото икономическо събитие ще бъдат данните за продажбите на дребно. Икономистите очакват значително увеличение на общия обем на продажбите през март, основно поради рязко повишените разходи за горива. Данните не са коригирани спрямо цените, а поскъпването на бензина вследствие на войната с Иран доведе до по-високи разходи за потребителите.

Изключвайки бензина и автомобилите, се очаква по-слаб ръст, което би показало по-умерено търсене, тъй като по-високите разходи за енергия ограничават потреблението. Въпреки лекото понижение на цените на горивата в последните седмици, те остават около 4 долара за галон.

Предварителните Пи Ем Ай индекси на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) за април ще бъдат публикувани в четвъртък, а ден по-късно – окончателният индекс на потребителското доверие на Мичиганския университет за април, като предварителната стойност вече достигна рекордно ниско ниво.

Вниманието ще бъде насочено и към изслушването на Кевин Уорш пред банковата комисия на Сената във вторник – едно от най-значимите изслушвания за кандидат за президент на Управлението за федерален резерв от десетилетия. Инвеститорите ще следят внимателно сигналите за бъдещата парична политика на фона на натиска от президента Доналд Тръмп за по-ниски лихви и продължаващите инфлационни рискове.

В Канада се очаква инфлацията да се ускори до 2,6 на сто през март спрямо 1,8 на сто през февруари, отново под влияние на по-високите цени на горивата. Същевременно инфлацията при храните вероятно ще се забави леко.

Проучванията на „Банк ъв Канада“ (Bank of Canada) за бизнес очакванията и потребителските нагласи ще дадат допълнителна информация за това как домакинствата и компаниите оценяват ефекта от петролния шок върху инвестициите, пазара на труда и инфлацията.

Азия

В Азия инфлационните рискове, свързани с глобалния енергиен шок, ще доминират икономическия календар през идната седмица. Данните за цените и бизнес активността ще покажат до каква степен по-високите разходи се пренасят в икономиката.

В Китай решението за основния лихвен процент по заемите в понеделник се очаква да не донесе промяна, тъй като властите балансират между подкрепата за растежа и натиска върху валутата.

Данните за търговията от Нова Зеландия, Япония, Тайланд и Малайзия ще дадат ранни сигнали за външното търсене, а Индия ще публикува данни за инфраструктурното производство.

Във вторник вниманието ще бъде насочено към инфлацията в Нова Зеландия за първото тримесечие, която е ключов фактор за решенията на централната банка.

В Индонезия се очаква централната банка да запази лихвите без промяна в сряда, докато оценява баланса между валутната стабилност и нарастващата вносна инфлация.

Четвъртък ще бъде най-натовареният ден с публикуването на Пи Ем Ай индекси за Австралия, Япония и Индия, както и данни за инфлацията от Сингапур, Хонконг и Япония, които ще дадат първи сигнали за ефекта от по-високите енергийни цени.

Очаква се централната банка на Филипините да повиши основната си лихва с 25 базисни пункта до 4,5 на сто, което подчертава тенденцията към затягане на паричната политика в части от региона. Данните за потребителското доверие в Южна Корея също ще бъдат следени внимателно.

Латинска Америка

В Латинска Америка централните банки на Уругвай и Парагвай ще проведат заседания по паричната политика. Централната банка на Уругвай вече намали лихвите на седем поредни заседания до 5,75 на сто, като инфлацията остава под целта за осми пореден месец и достигна 2,94 на сто през март.

В Парагвай лихвите бяха запазени на 5,5 на сто през март след серия от понижения, а инфлацията се е забавила до 1,9 на сто.

В Колумбия данните за икономическата активност за февруари вероятно ще покажат умерено възстановяване, макар анализаторите да понижават прогнозите си за растежа през 2026 г. Консенсусът е за ръст от 2,6 на сто.

В Аржентина данните за икономическата активност ще продължат да показват неравномерно развитие – силен сектор на енергетиката и минното дело, но слабост в строителството и индустрията.

В Мексико инвеститорите ще могат по-добре да оценят решението на „Банксико“ (Banxico) за понижение на лихвите през март. Данните за икономическата активност за февруари може да засилят опасенията от рецесия на фона на по-слабия растеж в САЩ и търговската несигурност, докато инфлационните данни за началото на април ще покажат дали ценовият натиск остава временен или по-устойчив.

Така новата седмица започва със силно рали зад гърба си, но и с все по-високи изисквания към новините. Пазарите вече до голяма степен са заложили на мирен сценарий, силни корпоративни отчети и устойчив американски потребител. Оттук нататък обаче ще бъде нужно повече от думи – както в преговорите между САЩ и Иран, така и в отчетите на компаниите и в макроданните, които трябва да потвърдят, че възстановяването има по-здрава основа от краткотрайна геополитическа еуфория.