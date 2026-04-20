Цената на природния газ на хъба TTF е 41 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" е 44 евро

Цените на майските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 40,905 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:45 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 42,565 евро за мегаватчас, докато в петък борсата затвори при стойности от 38,769 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 20 април, е 44,26 евро за мегаватчас, пише БТА. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 43,93 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 44,26 евро за мегаватчас.