Япония ще изнася военни кораби за първи път след Втората световна война

Акциите на най-голямата японска отбранителна компания „Мицубиши Хеви Индъстрис" (Mitsubishi Heavy Industries) днес поскъпнаха с почти 4 на сто след финализирането на споразумение с Австралия за строителството на три фрегати. Това ще бъде първият износ на японски военни кораби след края на Втората световна война, като доставката на първия съд за Кралските австралийски военноморски сили е планирана за 2029 г., предаде Си Ен Би Си.

Книжата на „Мицубиши Хеви Индъстрис" отбелязаха ръст с 3,64 на сто, след като компанията съобщи за сделката. Те са поскъпнали с около 75 на сто през последните 12 месеца.

Сделката на стойност 10 милиарда австралийски долара (7,15 милиарда щатски долара), обявена за първи път през август, се случва на фона на информация, че Япония се готви да облекчи ограниченията си върху износа на оръжия през настоящия месец.

Междувременно Канбера е заделила до 20 милиарда австралийски долара за флотилия от 11 фрегати с общо предназначение. Първите три от тях ще бъдат построени от „Мицубиши Хеви Индъстрис".

Новите военни кораби, базирани на модернизираната фрегата от клас „Могами" (Mogami), ще заменят настоящите кораби от клас „АНЗАК" (ANZAC) във Военноморските сили на Австралия, които са в експлоатация от 80-те години на миналия век.

Японската компания спечели поръчката пред германския си конкурент „ТисенКруп Марийн Системс" (ThyssenKrupp Marine Systems), който също участваше в търга, пише БТА.

Според австралийската медия Ай Би Си „Мицубиши Хеви Индъстрис" е предложила по-кратки срокове за доставка, отколкото германския производител.