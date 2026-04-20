Бизнесът ще плаща утре с над 21 процента по-скъп ток в сравнение с днес

Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 21,24 процента в сравнение с цената за днешния ден. Снимка: Pixabay

При средна цена от 109,78 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 21 април.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 90,55 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 21,24 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 94,95 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 124,60 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 92 533,78 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 53,17 евро (без ДДС) за мегаватчас, пише БТА.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 59,57 евро (без ДДС) за мегаватчас.

