Турция пусна платсмасова електрическа алтернатива на Smart

След нашумелият проект Togg, Турция пусна на пазара и значително по-малък автомобил - Karea Fit, който е местен еквивалент на Smart Fortwo. Пластмасовата електрическа кола е с начална цена от 13 000 евро.

Karea Fit не е пълноценно превозно средство, тъй като попада в категорията L7e (тежка четириколка), което означава, че е нещо средно между мотоциклет и обикновен автомобил.

В същата категория като швейцарския Microlino или френско-китайския Mobilize Duo на Renault. Предимството е, че не е необходимо да отговаря на строгите изисквания за безопасност и асистиращи системи, и следователно може да бъде по-евтин.

Karea твърди, че колата е изцяло турска разработка, но признава, че използва около 34% местни компоненти. Вероятно е базирана на някой от многото китайски автомобили, но не става въпрос за просто ребрандиране. Каросерията е проектирана и произведена директно в Турция, а интериорът сякаш е извън полезрението на типичните китайски представители на тази категория от Wuling, BAW, Chery или Baojun.

Колата, която е дълга само 2631 мм, има 12 kW електрически мотор, задвижващ задните колела. Тя може да достигне 50 км/ч в града за 6 секунди и да ускори до максимум 90 км/ч. Батерията LFP е с капацитет 9,98 kWh, а колата, която тежи 540 кг, може да измине 135 километра с едно зареждане. Тя не може да се зарежда с постоянен ток, така че трябва да се задоволи с еднофазно зареждане от контакт с мощност 3,3 kW.