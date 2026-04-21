BMW превръща колата в кредитна карта

BMW Group представи революционната услуга Plug-Charge-Pay, която превръща електрическия автомобил в кредитна карта. От март 2026 г. шофьорите в Германия могат да включат своите BMW или MINI в обществено зарядно устройство с постоянен ток и да започнат да зареждат веднага - без приложения, карти или договори. Системата използва кредитната карта, свързана с потребителския акаунт, а удостоверяването се извършва автоматично веднага щом автомобилът се свърже към кабела.

Цената за зареждане се изчислява според текущата тарифа, определена от оператора на зарядната станция. Тази цена се показва директно в превозното средство и в приложението, което дава на водачите пълен контрол върху разходите. Плащането се извършва чрез регистрирана кредитна карта, без допълнителни стъпки.

Услугата се настройва чрез менюто Plug & Charge в приложението my BMW или my MINI. Процесът отнема само няколко минути, след което зареждането става напълно автоматизирано. Особено важно е услугата да е достъпна и за потребители без договор - туристи, шофьори на служебни превозни средства или такива, които временно използват BMW или MINI акаунт.

С този ход BMW реши една от най-големите пречки пред по-широкото използване на електрически превозни средства - сложното обществено зареждане. Премахването на картите и приложенията означава, че шофьорите най-накрая могат да разчитат на бързо и безстресово зареждане.