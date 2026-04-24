Възраждат легендарна италианска марка

След като беше потънала в забрава в продължение на близо век, една легендарна автомобилна марка се възражда.

Ако сте автомобилен ентусиаст, името Itala може и да ви говори нещо. Тази марка от Торино, основана в началото на ХХ век, е била Ferrari на своето време,.

Itala става известен с победата си в легендарното рали Пекин-Париж през 1907 г., с принц Сципионе Боргезе зад волана на Itala с двигател 35/45 к.с. Разстоянието е близо 15 000 километра, преминавайки през пустини, планински проходи и кал. Itala е толкова превъзходна, че пристига в Париж няколко седмици преди останалите.

Това е постижение, което прави Itala световноизвестна в началото на миналия век. Марката фалира през 1934 г. Но сега, век по-късно, се възражда чрез италианския индустриален гигант DR Automobiles Group. В родината си компанията продава различни китайски модели под собствените си марки, като DR и EVO. Това са достъпни автомобили, но с Itala тя се насочва към съвсем различна клиентска група.

Не става въпрос за бюджетни марки, а за чист лукс и „Произведено в Италия". Компанията е отпуснала инвестиция от 55 милиона евро, за да превърне Itala в престижния флагман на групата. Производството ще се извършва в италианските фабрики в Макия д'Изерния или Анани, за да се гарантира италианското майсторство.

На 18 май 2026 г. проектът ще бъде представен по време на церемония в Националния автомобилен музей в Торино. Подробности относно новата моделна гама все още се пазят в тайна, но според Масимо Ди Торе, маркетинг директор на Itala, тя включва модерна интерпретация на фирмената идентичност на оригиналната марка от 30-те години на миналия век.