ChatGPT е временно недостъпен за редица потребители по света и у нас

Глобален срив в услугите на ЧатДжиПиТи (ChatGPT) предизвика невъзможност на потребителите да взаимодействат с популярния чат бот на ОупънЕйАй (OpenAI), съобщи специализираното издание ТехРадар (Techradar.com). Сигнали, че потребители от България също имат проблем с достъпа до услугата постъпиха в БТА.

От "Техрадар" посочва, че от "ОупънЕйАй" са потвърдили официално за техническия проблем проблем, както и че разследва причините за него, които засягат както чатбота, така и модела Кодекс (Codex).

Проблемите са започнали около 17:05 ч. българско време ), когато в платформата за мониторинг "Даундетектор" (Downdetector.com) се появи внезапен скок в сигналите за прекъсвания. Към момента са регистрирани над 7600 доклада за неизправности във Великобритания и близо 1700 в САЩ, като броят им продължава да расте.