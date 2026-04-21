Сделките с имоти се свиха до нивото от пандемията

В София спадът е с 12,3%, във Варна стига до 21,5% в сравнение с година по-рано

Имотните сделки, сключени в България през първото тримесечие, са намалели толкова рязко, че на практика са почти равни на тези през първото тримесечие на годината, в която започна пандемията - 2020-а. Това показва статистиката на Агенцията по вписванията.

От януари до края на март у нас са сключени 38 154 сделки с жилища и други обекти, което в сравнение с първото тримесечие на предходната година е спад от 15,4%. Ако се погледнат данните от последното тримесечие на 2025 г., спадът е още по-голям - 43,2%, но тогава имаше бум в покупките преди приемането на еврото.

През първото тримесечие на пандемичната 2020-а е имало с около 500 по-малко сделки от сега, но впоследствие

пазарът се възстанови и дори се стигна до прегряване.

Прогнозите на брокери и инвеститори от около година насам са, че след влизането на България в еврозоната на имотния пазар ще има около 10-процентен спад на сделките, след което ще последва падане и на цените. За сравнение, при предишния пазарен трус през 2009 г. броят на сделките намаля наполовина, а малко след това цените се сринаха с около 40%.

Ако статистиката на Агенцията по вписванията се разгледа месец по месец, се вижда, че най-големият отлив е бил през януари, когато на годишна база има 20-процентен спад. През февруари той вече е 17%, а съвкупно за трите месеца е 15,4%.

Въпреки че агенцията обобщава всички имотни сделки - с апартаменти и къщи, търговски и индустриални обекти, с части от имоти и т.н., до голяма степен данните са валидни за жилищния пазар у нас. Доказва го обстоятелството, че във всички големи градове и в службите по вписванията в курортните населени места, където се търгуват предимно жилища,

се вижда също тренд надолу

В София например спадът е с 12,3%, в Стара Загора - с 12,5%, а във Варна и Бургас - съответно 21,5 и 18%. Единствено в Пловдив отливът на годишна база е много малък - само 2%. Там обаче има доста голямо строителство и е твърде възможно статистиката да се изкривява от това, че имотите се купуват на зелено, но реално сделката се вписва, когато сградата се сдобие с акт 16.

В Несебър, където се отчитат сделките в целия район - от Свети Влас на север до Поморие на юг, отбелязва 29,3% спад на броя на годишна база.

Друга такава служба - в Разлог, която обслужва Банско, Добринище и Баня,

отбелязва 2,3% ръст,

но все пак там се сключват наполовина по-малко имотни сделки в сравнение с Несебър.

На фона на по-малкия брой, сключени през първото тримесечие на 2026 г., данните за ипотеките не показва никакъв спад, а напротив - лек ръст от 0,3%. Това показва, че големият брой купувачи на имоти в навечерието на еврото у нас са били хора, които са решили да вложат в недвижимости, вместо да депозират пари в банка и да чакат автоматичното им превалутиране. След като те вече не са на пазара, делът на сключените ипотеки спрямо общия брой на регистрираните имотни сделки се увеличава на 36%. Преди година е бил 30,3%.

Данни за цените на жилищата от НСИ за първото тримесечие ще излязат към края на юни. Последните засега - към 31 декември миналата година, показват лек ръст от 0,3% на тримесечна база и 12,6% на годишна, но през 2024 и 2025 г. годишно те растяха с по 15 и повече проценти.