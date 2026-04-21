ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор с отнета книжка да кара в Каблешков...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22704877 www.24chasa.bg

Клисурски се отчете за двата месеца като служебен финансов министър

Служебният министър на финансите Георги Клисурски Снимка: Николай Литов

Служебният министър на финансите Георги Клисурски представи отчет за първите два месеца от работата си, съобщиха от финансовото министерство.

Сред основните акценти постави обнародването на удължителния закон за бюджета, който позволява нормалното функциониране на държавните разплащания от 1 април. Финансовото министерство е подало и искане за четвъртото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 900 млн. евро.

В рамките на социално-икономическите мерки са осигурени над 125 млн. евро за пакет за компенсиране на високите цени на горивата. Сред тях са месечни помощи от 20 евро за граждани с ниски доходи, подкрепа за транспортния сектор, земеделието и бизнеса. Фискалният контрол също е бил засилен – Националната агенция за приходите е извършила проверки на близо 1000 бензиностанции в страната.

По отношение на инвестициите са разплатени 180 млн. евро по Общинската инвестиционна програма за 494 проекта в 179 общини. Допълнително са одобрени още 98 млн. евро чрез Българската банка за развитие за 304 проекта в 88 общини.

Министерството е публикувало и данни за близо 7000 активни обществени поръчки на стойност 30,7 млрд. евро с цел по-голяма прозрачност.

В макроикономически план международната рейтингова агенция Fitch Ratings е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на България BBB+ със стабилна перспектива.

Публикувахте от Министерство на финансите в Понеделник, 20 април 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

