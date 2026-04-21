„Булгартрансгаз" удължава предлагането на капацитет за Украйна по Вертикалния газов коридор

„Булгартрансгаз", заедно с останалите оператори по Вертикалния коридор, удължава предлагането на специалните капацитетни продукти „Маршрут 1", „Маршрут 2" и „Маршрут 3" за доставка на природен газ от Гърция до Украйна за периода до края на газова година 2025/2026. Това става възможно след получени одобрения от националните регулаторни органи на България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна, съобщиха от дружеството.

„Продължаването на предлагането на маршрутните продукти е от ключово значение за подобряване на енергийната сигурност в региона и гарантиране на доставките за Украйна до края на настоящата газова година, на фона на динамичната геополитическа обстановка", подчерта изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов. „Удължаването на този механизъм е ясен сигнал към пазара за предвидимост и стабилност и създава предпоставки за по-активно участие на търговците и по-ефективно използване на съществуващата инфраструктура в региона", акцентира още Малинов.

Операторите, съвместно с Европейската комисия, разработиха и дългосрочно пазарно решение за подобряване на привлекателността на Трансбалканския маршрут, което ще влезе в сила от началото на газова година 2026/2027.

„Успешното сътрудничество между преносните оператори в региона, регулаторите и Генерална дирекция „Енергетика" на Европейската комисия дава отличен резултат за постигане на икономическа ефективност, оптимални ценови условия и гарантиране сигурни и конкурентоспособни доставки за Югоизточна Европа, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", коментира Малинов.

Трите маршрутни продукта ще продължат да се предлагат на търг на регионалната платформа за резервиране на капацитет от „Булгартрансгаз" ЕАД, „Ай Си Джи Би" АД, DESFA SA, Transgaz SA, VestMoldTransgaz SRS и Gas TSO of Ukraine.

На търга, който ще се проведе на 22 април 2026 г., ще бъде предложен капацитет до 23,7 GWh/d за „Маршрут 1" и до 36,9 GWh/d общо за „Маршрут 1", „Маршрут 2" и „Маршрут 3".