Деца от 3 континента победиха в конкурс за детска ...

Еврокомисарят по енергетиката: Възможен е недостиг на горива през лятото заради войната в Иран

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен Снимка: Twitter/@UinHurricane

Предстоящото лято „ще бъде трудно за Европа" заради „недостиг на горива, причинен от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток, дори ако ситуацията се развие по най-благоприятния възможен начин", заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс.

По думите му Европейският съюз подготвя мерки за ограничаване на последиците от конфликта върху доставките на авиационно гориво. „Ако се наложи, можем да преразпределим и споделим наличните ресурси от реактивно гориво", посочи той пред журналисти в Мадрид, предава БТА.

Европейски авиокомпании вече предупредиха за възможен недостиг на през следващите седмици заради войната в Близкия изток, която блокира основния маршрут за доставки през Ормузкия проток, през който преминава около 75 на сто от реактивното гориво от региона за Европа.

Четете още

Още от Икономика

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)