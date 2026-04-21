Нова екомярка на ЕС разтърсва автомобилния пазар от август

Колите за скрап ще станат по-скъпи, защото производителите ще са длъжни да влагат много рециклирани суровини

От август 2026 г. новите европейски разпоредби ще изискват от автомобилните производители да влагат значително повече рециклирани суровини в новите коли. Тази екологична мярка ще разтърси целия автомобилен пазар и най-вече този на употребяваните коли. Собствениците на “трошките” ще имат по-голяма изгода да ги дават за скрап, отколкото да ги продават. По този начин пък достъпните употребявани автомобили лека-полека ще изчезнат от пазара, твърдят европейски анализатори.

На фона на войната в Близкия изток нестабилните доставки на петрол и растящия натиск върху глобалните ресурси рециклирането вече не е просто “зелена” политика, а стратегическа необходимост за Европа.

Новият регламент, който ще бъде пряко приложим във всички държави от Европейския съюз, предвижда в рамките на шест години поне 15% от пластмасата в новите автомобили да бъде рециклирана, а до 2036 г. този дял ще достигне 25%. Това означава, че ще се промени начинът, по който се произвеждат автомобилите - от добива на суровини до самото проектиране на компонентите, които вече

ще трябва да бъдат съобразени с бъдещо разглобяване и повторна употреба

Тази нова философия на “кръгова икономика” вече започва да променя индустрията. BMW обяви изграждането на нов център за демонтаж в Германия, който трябва да заработи до 2029 г., като целта е процесът по разглобяване на автомобил да стане толкова ефективен, колкото и самото му производство - на поточна линия, с висока степен на автоматизация. Toyota от своя страна вече оперира в завод за рециклиране във Великобритания, където алуминият от стари джанти се превръща в суровина за нови двигатели, а разширяването на този модел с втори център в Полша показва, че индустрията бързо се адаптира към новата реалност.

Новият център за демонтаж в Германия на BMW трябва да заработи до 2029 г. Снимки: производителите

Проектите за повторна употреба на автомобили засега остават ограничени и не представляват масова практика в индустрията. Renault например развива своя проект Refactory във Франция, където се извършва реновиране на употребявани автомобили с цел повторната им продажба. Подобни инициативи обаче са по-скоро отделни случаи, а не широко разпространен модел сред всички производители. Към момента европейските регулации не задължават автомобилните компании да предлагат реновирани превозни средства, а се фокусират основно върху увеличаването на дела на рециклираните материали и по-доброто проследяване на автомобилите в края на жизнения им цикъл.

Промените обаче няма да се ограничат само до производството. Новите правила ще окажат силно влияние върху края на жизнения цикъл на автомобилите. Днес излезлите от употреба коли се раздробяват, а материалите им се използват повторно, но контролът върху този процес досега беше слаб. Според данни, цитирани от европейски представители,

всяка година около 4 милиона автомобила “изчезват” от радарите на Европа, като се обработват незаконно,

или се изнасят в страни извън съюза. Новите изисквания за проследяемост ще сложат край на тази практика. Всеки автомобил, който се изнася, ще трябва да докаже, че е годен за движение, което на практика ще ограничи масовия износ на катастрофирали или технически негодни коли.

Ограничаването на износа означава, че значително повече стари автомобили ще останат в Европа, но не за да се карат, а за да бъдат разглобени и превърнати в суровина. Това ще доведе до рязко увеличаване на стойността на автомобилния скрап, тъй като всяка кола вече ще се разглежда не просто като превозно средство, а като източник на ценни материали. В резултат на това цените на по-старите автомобили с потенциал за рециклиране ще се повишат.

В същото време по-строгият контрол и проследяемостта ще окажат натиск върху сивия сектор на пазара. Практиките с автомобили с неясен произход, тежки катастрофи или манипулирана история ще стават все по-трудни, което постепенно

ще пренареди пазара в полза на по-прозрачните сделки

Така обаче по-малко евтини автомобили ще останат на пазара, което може да повиши средната цена на употребяваните коли в много държави, включително и в Източна Европа.

От една страна, новите автомобили вероятно ще поскъпнат заради по-скъпите процеси по рециклиране и адаптиране на производството. От друга - пазарът на употребявани автомобили ще стане по-регулиран и по-прозрачен, но също по-скъп.