Автомобили без шофьор нахлуват и в Европа

Целта е да изместят не само такситата, но също и колите за споделено пътуване

Доскоро автономните роботаксита бяха запазена марка на САЩ, Китай и Близкия изток. Но тази година автомобилите без шофьор

започват да пристигат в по-големи количества и в Европа. До края на годината те ще плъзнат в редица градове из Стария континент, като целта е лека-полека не само да станат алтернатива на традиционните таксита, но и да се намесят в пазара на градските коли за споделено пътуване.

Waymo на Google започва дейност в Лондон в края на септември, докато английската Lyft установи партньорство с китайската Baidu. Нейните роботаксита се очаква да бъдат разположени в Германия и Великобритания тази година. Volkswagen финализира пилотната фаза на своя ID. Buzz AD в Хамбург и Берлин, като търговското пускане е обявено за края на 2026 г. Mercedes подготвя своя S-класа ниво 4 за германските градове, като се очаква пускането на пазара също от края на годината. А в Хърватия стартъпът Verne от екосистемата на Rimac си партнира с Uber и китайската компания Pony.ai, за да стартира първата търговска услуга за роботизирани таксита в Европа.

Очевидно индустрията не може да чака повече

Според Юрген Риърс, глобален директор на Accenture за автомобили, интервюиран от Automotive News Europe, последните технологични препятствия се преодоляват. Истинското предизвикателство сега е във внедряването на тези услуги в градове и държави със силно различни разпоредби. Това може да забави истинската европейска експанзия с няколко години.

Тази пролет в Братислава ще пристигнат автономни таксита на китайската компания WeRide. Това ще бъде четвъртият ѝ пазар в Европа след Франция, Белгия и Швейцария.

Словашкото министерство на транспорта е подготвило законодателна рамка, позволяваща тестване на превозни средства без физическо присъствие на водач зад волана, което все още е уникална стъпка в рамките на ЕС.

Самото тестване в реална експлоатация е планирано за първата половина на 2026 г. Това ще бъде постепенен процес, като първо се картографира теренът и след това се стартират тестови шофирания,

първоначално вероятно с резервен шофьор

Словашките пощи също са част от проекта, тъй като се планира използването на автономни превозни средства за доставки. След Братислава ще последват Кошице и курортите във Високите Татри.

Tesla е различен случай. Компанията твърди, че е започнала масово производство на своя Cybercab, двуместен автомобил без волан или педали. Илон Мъск обещава мащабно внедряване тази година. Американските и европейските регулатори обаче започнаха разследвания на ограниченията на системата за пълно автономно шофиране при условия на ниска видимост. В резултат на това е малко вероятно Европа да види Cybercab скоро.

Амбициите на Илон Мъск са да продава модела без волан и педали Cybercab и на частни лица.

Шофьорските навици, инфраструктурата и градските разпоредби се различават значително в различните страни в Европа. За Евангелос Симудис, експерт по мобилност в Synapse Partners, именно тази способност за адаптиране към местните особености ще определи доверието на потребителите и следователно приемането на роботизирани автомобили. Цифрите на Boston Consulting Group говорят, че само 30 - 35% от европейските и американските потребители казват, че са готови да се возят в роботизирано такси, в сравнение с 60% в Китай.

В САЩ цените на роботизираните таксита остават по-високи от тези на традиционните услуги за споделено пътуване. Следователно можем да очакваме пътят напред да бъде също толкова дълъг и в Европа. Според Boston Consulting Group, текущите оперативни разходи надвишават 8 долара/км. За да стане печеливш,

един оператор ще трябва да разполага с между 15 000 и 20 000 превозни средства

в 10 до 15 града и се очаква да отнеме приблизително седем години, за да достигне точка на рентабилност. Всяко навлизане в нов град представлява първоначална инвестиция от 15 до 30 милиона долара.