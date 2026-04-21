VW предупреждава за измама с употребявани автомобили с фалшиви сайтове (списък)

Volkswagen предупреждава за измама, насочена към пазара на употребявани автомобили. Подвеждащо реалистични сайтове и разпространявани каталози в момента предлагат употребявани модели на Volkswagen на изключително ниски цени в Германия, Австрия и Швейцария.

Целта е да се привлекат потенциални клиенти и да се подтикнат да плащат за несъществуващи автомобили Volkswagen. Извършителите използват фалшиви имейл адреси, телефонни номера и банкови данни.

Германската компания публикува и списък с фалшивите сайтове:

volkswagen-fahrzeuge.de,

vw-finanzierung.de,

vw-vertrieb.de,

volkswagen-digital.de,

volkswagendasauto.de,

mein-vw-konzern.de,

der-volkswagen-konzern.de,

vw-kundenportal.de

die-vw-gruppe.de

Volkswagen пояснява, че по принцип не продава употребявани автомобили на крайни клиенти и продажбите на превозни средства се извършват изключително чрез сертифицирани дилъри. Засегнатите клиенти трябва незабавно да информират полицията при установяване на измама.