ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

VW предупреждава за измама с употребявани автомобили с фалшиви сайтове (списък)

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22706403 www.24chasa.bg

VW предупреждава за измама с употребявани автомобили с фалшиви сайтове (списък)

Георги Луканов

[email protected]

1808
Пазарът на употребявани автомобили в редица европейски страни е във възход. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Volkswagen предупреждава за измама, насочена към пазара на употребявани автомобили. Подвеждащо реалистични сайтове и разпространявани каталози в момента предлагат употребявани модели на Volkswagen на изключително ниски цени в Германия, Австрия и Швейцария.

Целта е да се привлекат потенциални клиенти и да се подтикнат да плащат за несъществуващи автомобили Volkswagen. Извършителите използват фалшиви имейл адреси, телефонни номера и банкови данни.

Германската компания публикува и списък с фалшивите сайтове:

volkswagen-fahrzeuge.de,

vw-finanzierung.de,

vw-vertrieb.de,

volkswagen-digital.de,

volkswagendasauto.de,

mein-vw-konzern.de,

der-volkswagen-konzern.de,

vw-kundenportal.de

die-vw-gruppe.de

Volkswagen пояснява, че по принцип не продава употребявани автомобили на крайни клиенти и продажбите на превозни средства се извършват изключително чрез сертифицирани дилъри. Засегнатите клиенти трябва незабавно да информират полицията при установяване на измама.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

