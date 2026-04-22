Над 3000 поръчки за час за голяма електрическа тойота за 18 000 евро, но в Китай

Георги Луканов

Новата електрическа Toyota bZ7. Снимки: Toyota

Новият огромен електрически модел Toyota bZ7 само за един час събра около 3100 поръчки в Китай на начална цена от 18 000 евро.

При това става дума за флагмански седан с размери над 5,1 метра и междуосие над 3 метра.

Колата работи електромотор с мощност 207 kW (около 278 к.с.), разработен съвместно с китайски партньори. Клиентите могат да избират между два пакета батерии - около 71 kWh и 88 kWh, като пробегът достига между 600 и 710 км по китайския цикъл CLTC. Това означава реални 500-600 км в нормални условия.

При подходящи станции автомобилът може да добави около 300 км пробег само за 10 минути.

Електромобилът bZ7 използва операционна система на Huawei, интеграция с екосистемата на Xiaomi и напреднали асистенти за шофиране, включително версии с LiDAR. 

Цената от 18 000 до 26 000 евро изглежда почти нереална за Европа. Ако се появи тази кола на Стария континент митата, по-строгите регулации и ДДС-то ще качат базовата цена към 30 000 евро, а по-високите версии ще отидат над 40 000.

