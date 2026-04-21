България пое нов дълг от 150 млн. евро

Министерството на финансите увеличи държавния дълг, като продаде нови облигации за 150 млн. евро чрез т.нар. преотваряне на емисия, пусната на пазара в края на януари 2026 г. Така общият ѝ обем достига 450 млн. евро., става ясно от информация, публикувана на страницата на институцията.

Става дума за 5-годишни държавни ценни книжа, които ще бъдат изплатени през 2031 г. Държавата се ангажира да плаща годишна лихва от 2,75%, но реалната доходност за инвеститорите достига около 3,33% заради начина, по който облигациите се продават на пазара.

Интересът към емисията е бил стабилен – подадени са поръчки за над 224 млн. евро, което надвишава предложеното количество. Това показва, че България продължава да намира сравнително лесно финансиране от инвеститорите.

В същото време страната плаща по-висока цена за този ресурс в сравнение с най-сигурните държави в Европа – доходността е с около 0,68 процентни пункта над тази на германските облигации.

Данните показват, че достъпът до финансиране остава стабилен, макар и при условия, съобразени с икономическата среда и риска.