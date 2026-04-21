Министър Младенова: Създаваме Фонд за технологичен трансфер с ресурс над 60 млн. евро

Бъдещето принадлежи на икономиките, които умеят да превръщат знанието в стойност. Именно затова инвестициите в наука, иновации и технологичен трансфер са инвестиции в дългосрочната конкурентоспособност на България.

Това каза министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова при откриването на Третата международна годишна конференция по проекта SUMMIT, която се провежда в Софийски университет „Св. Климент Охридски".

„Проекти като този показват, че страната ни има потенциала да бъде активен участник в европейската научна и иновационна екосистема – не само като създател на знания, но и като генератор на решения с реално приложение", допълни тя. По думите ѝ образованието е неизчерпаем ресурс, който определя конкурентоспособността на икономиките, устойчивостта на обществата и мястото ни в глобалния свят.

Министър Младенова отбеляза, че Европа изостава не толкова в създаването на знание, колкото в неговото приложение. В същото време ЕС продължава да инвестира в научноизследователска и развойна дейност по-малко отколкото САЩ и Китай. „Проблемът не е в науката. Проблемът е в превръщането ѝ в икономическа сила. В България разходите за научноизследователска дейност са под процент от БВП, а публичните разходи за наука са критично ниски. Делът на високотехнологичните предприятия и иновационните стартиращи компании остава ограничен, а комерсиализацията на научни резултати все още не отразяват пълния потенциал на научната ни общност", подчерта министърът на иновациите и растежа.

Младенова посочи, че по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" Министерството създава Фонд за технологичен трансфер с ресурс над 60 милиона евро, който ще подкрепи развитието на спин-оф компании, стартиращи високотехнологични предприятия и комерсиализацията на научни разработки. „Паралелно с това изграждаме хъб за технологичен трансфер, който ще има и други звена в университети и в страната. Той ще осигури по-ефективна координация и реални резултати. Нашата цел е ясна - създаваме среда, в която научните постижения не остават в рамките на академичните публикации, а се превръщат в продукти, технологии и решения, които достигат до бизнеса и обществото", каза още министърът.

На събитието присъстваха още зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев и други.