- Г-н Стоянов, Вие сте дългогодишен участник на пазара на имоти в България и притежавате сериозна експертиза в жилищното строителство. Какво се случва днес в сегмента на новите сгради и кои са най-новите тенденции?

- През последните 20 години България отбеляза сериозен напредък в жилищното строителство. След застоя от 2009 до 2015 г. през последното десетилетие се реализира бурно застрояване в София и големите градове. Това беше резултат от стабилната икономическа среда и активната подкрепа на банковия сектор чрез улеснено ипотечно и инвестиционно кредитиране. Засилената конкуренция между предприемачите повиши стандартите. Днес се реализират все по-качествени, енергийно ефективни и естетични сгради, които могат да се сравняват с добрите международни примери.

Разбира се, имаше и негативни практики – некачествено изпълнение, евтини материали, забавени срокове и разочаровани клиенти. Именно тези процеси обаче допринесоха за по-голямата зрялост на пазара. Интересът към новото строителство остана висок дълго време, а цените нараснаха с около 150% под влияние на силното търсене, ръста на доходите и инфлацията. Днес, в условията на членство в еврозоната и по-зрял пазар, навлизаме в по-устойчив и разумен етап.

- Как се промениха нагласите на клиентите и какво търси днешният купувач?

- Клиентите вече са значително по-информирани и взискателни. Ако преди водещ фактор беше цената, днес това е стойността – локацията, цялостната концепция, качеството и репутацията на предприемача. Покупката на дом е едно от най-важните житейски решения и често най-голямата инвестиция за едно семейство. Затова хората внимателно избират от кого купуват. Строителните предприемачи с доказана история, спазени срокове и високо качество ще продължат да се развиват успешно. По-неподготвените играчи естествено ще отпаднат от пазара.

Ако искате да разбирате по-добре динамичният пазар на недвижими имоти, последвайте моя YouTube канал, където разговарям с ключови фигури в индустрията - от създателите на сгради до хората зад пазарните данни.

- Защо създадохте платформата Stonehard PREMIER и каква стойност създава тя?

- Създадохме Stonehard PREMIER през 2025 г. като нова дивизия на LUXIMMO GROUP с ясната цел да селектираме стойностни проекти от доказани строителни компании. Вярваме, че консултантите носят морална и професионална отговорност към клиентите си. Нашата роля не е просто да предлагаме имоти, а да препоръчваме качествени проекти от утвърдени дивелопъри. Чрез постоянен анализ на пазара подбираме и представяме проекти както в България, така и в чужбина – в Дубай, Гърция, Испания, САЩ, Доминиканската република и Бали. Осигуряваме пълна юридическа подкрепа и съдействие при преговорите и сделките на местно ниво. Работим само с оферти директно от инвеститора и не начисляваме такси и комисиони на купувачите.

- Как подпомагате строителните предприемачи?

- Поддържаме близки професионални отношения с доказани строителни предприемачи и често участваме още на етап концепция и проектиране. Дългогодишният ни практически опит помага крайният продукт да бъде не само качествен и добре премислен, но и икономически устойчив за инвеститорите. Това е ключово, защото в днешната среда пазарът не прощава компромиси и все по-ясно отличава стойностните проекти от останалите.