Индексите на Уолстрийт се повишават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С растеж започна търговията на Уолстрийт, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква САЩ и Иран да сключат „страхотна сделка“ преди изтичането на двуседмичното примирие в сряда, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се покачи с 0,6 на сто до 49 739,15 пункта малко след началото на сесията, пише БТА.

Широкият индекс S&P 500 прибави 0,13 на сто до 7118,45 пункта, а технологичният индекс Nasdaq Composite – 0,11 на сто до 24 431,33 пункта.

„Ще сключим страхотна сделка (…) те нямат избор. Унищожихме флота им, унищожихме въздушните им сили, унищожихме лидерите им“, каза Тръмп в интервю за Си Ен Би Си.

Тръмп обаче добави, че американските въоръжени сили са „готови“ да бомбардират Иран, ако споразумение не бъде подписано до крайния срок, който той не желае да удължава.

Междувременно американското министерството на търговията съобщи, че продажбите на дребно в САЩ са скочили с 1,7 на сто на сто през март спрямо февруари, което се дължи на рязкото поскъпване на горивата.