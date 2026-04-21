Корман Исмаилов: Настояваме за координирани антикризисни мерки на ниво ЕС за транспортния сектор

Необходим е координиран антикризисен отговор на ниво Европейски съюз, включително финансова подкрепа за транспортните оператори, гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на доставките на горива. Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на неформална видеоконферентна среща на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Министър Исмаилов подчерта как географската близост на България до засегнатите региони и ролята ѝ на транзитен център между Европа и Азия поставят страната пред сериозни логистични и икономически предизвикателства, се посочва в съобщението.

В него е отбелязано, че транспортният сектор е сред най-засегнатите от кризата в Близкия изток, която оказва съществено влияние върху цените на редица стоки и услуги.

Министърът отбеляза, че от началото на военния конфликт в региона цените на горивата са се увеличили с над 40 на сто при дизела и над 20 на сто при бензина, което поставя редица транспортни компании в затруднено положение. По думите му това води до верижно поскъпване по цялата логистична верига, създава риск за работни места и застрашава нормалното функциониране на доставките.

Според Исмаилов общите европейски мерки са от ключово значение за предотвратяване на пазарни изкривявания и задълбочаване на неравнопоставеността между държавите членки.

Министърът призова за ефективна координация на ниво ЕС, включително съгласуване на пакет от антикризисни мерки, приложим във всички държави членки, както и механизми за бърз обмен на информация и добри практики. По думите му подобен подход ще намали риска от фрагментация и ще осигури по-голяма предвидимост и стабилност за транспортния сектор в Европейския съюз.

Според него са наложителни мерки, насочени към сигурността на доставките и ценовата стабилност. Сред тях са гарантиране на енергийната сигурност и управление на запасите, фискални и икономически облекчения, подобряване на логистичната устойчивост.

БТА припомня, че в началото на месеца по време на брифинг Корман Исмаилов заяви, че се отпускат 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии.