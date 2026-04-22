Ще почиват ли европейците у нас вместо в Дубай?

При почивките с чартър българите ще доплащат до 8% от пакета, при личните резервации - не, но може да отменят полети. Керосинът е със 125% по-скъп отпреди конфликта

Компаниите още набират заявки от чужди туристи за лятото

В момента се правят опити към България да се пренасочи големият поток от европейци, които са резервирали и не могат да отидат на почивка в Дубай и Абу Даби, като целта е да се запълни капацитетът на нашите спа курорти до началото на юни. Това съобщи пред "24 часа - 168 истории" Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на авиационната индустрия.

Става дума за значителен брой туристи - през първото тримесечие на годината 1 милион души са посетили Рая на Ориента. Данните сочат, че засега голяма част от тези, които предварително са резервирали в Дубай за април и май, тръгват към Испания и Португалия, но има и други, които още се колебаят накъде да поемат.

"Стига нашите турагенции и Министерството на туризма да реагират адекватно, можем да приемем големи групи европейци", допълни Иванджиков. С този поток може да се компенсира частично липсата на тези, които заради войните ще отложат ваканцията си у нас. Опасения, че на нашето Черноморие през лятото ще почиват предимно българи, все пак съществуват. Все още не е сигурно дали чужденците ще са малък процент, защото чартърните компании не са завършили договарянето на курсовете.

Проучванията дали е възможно преориентирането на европейците към нашата страна в междинния сезон са започнали, преди САЩ и Иран да обявят, че ще отворят ключовия за търговията с гориво Ормузки проток. Инициативата продължава да е актуална, защото специализираната платформа Kpler съобщава за ограничено пропускане през важния морски път, при това след специално разрешение.

Това променя и плановете за почивка. Сигурно е и че цените на ваканциите дори и в Европа няма да са тези, които хората са планирали през януари и февруари. Ако пътувате с чартърен полет, със сигурност таксата за горивото ще се повиши, но според правилата тя не може да бъде повече от 8% от стойността на пакета, който сте платили. При редовните полети пък рисковете са други - трудно ще поискат доплащане, по-скоро биха отменили част от полетите, като предложат ваучер за друга дата, както беше при ковид пандемията. Но ако чужденец иска да летува в България, не му се идва през зимата. Стойността на ваучера зависи от това каква застраховка имате за полета. Това обаче е опция за операторите, но не и за пътника, който може да не иска друг сезон. Авиокомпаниите предупредиха, че може да съкратят полети, което да вгорчи почивката на хората. СНИМКА: ГЕТИ

Миналата седмица Европейският съюз прие нови правила за туристическите пакети, които дават право на компаниите да отменят цялата екскурзия. Съответно туристът може в рамките на 14 дена да си получи парите, ако този чартър не се осъществи. Приет е срок от 18 месеца, в който местните въздушни въздухоплавателни администрации трябва да въведат тези регулации в целия Европейски съюз.

Що се отнася до пътуванията до страни от Близкия изток, още в началото на войната в Ирак някои дестинации бяха спрени. А сега абсолютно са отменени и маршрутите до Йордания. Някои хора сами се отказват да летят до Египет от опасения от ескалация, макар че според туроператори сега е моментът да се ходи там, защото цените падат, а туристите намаляват. В същото време популярните египетски курорти Хургада и Шарм ел Шейх са далеч от конфликта. Единствено тези на Синайския полуостров са по-близо до бойните действия.

В същото време въпреки добрата новина за отваряне на Ормузкия проток самолетните пътувания в света и в частност в Европа няма да се нормализират автоматично. Вярно е, че цената на керосина намаля от близо 1900 долара за тон на 1560 долара, но така или иначе цените на билетите ще се увеличат. Трудно е да се измери с колко точно, но със сигурност ще има по-малко промоции и изгодни сделки. В пиковите периоди повишението ще е още по-високо.

"До края на май може да видим частични анулирания в Европа поради липса на реактивно гориво - заяви Уили Уолш, генерален директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). - Това вече се случва в части от Азия. Освен че се прави всичко възможно за осигуряване на алтернативни линии за доставки, е важно властите да имат добре комуникирани и координирани планове, в случай че се наложи нормиране, включително за облекчаване на слотовете."

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас обаче отрече тези мрачни прогнози. "Няма "индикации" за недостиг на гориво за реактивни двигатели, който да причини масово отменяне на полети в Европа", заяви той часове преди Иран да вдигне блокадата си в Ормузкия проток.

В бранша обаче има опасения, че войната ще повлияе върху почивките през сезона и в Европа и останалата част на света. Около 50% от вноса на авиационно гориво в Европа идва от Персийския залив и по-специално през Ормузкия проток.

Вече има и спрени полети. Скандинавските авиолинии анулираха над 1000 за април и май. Нидерландската KLM пък 160. "Райънеър" - основен превозвач от България, също обяви, че ще съкрати курсовете си през лятото с около 10%. Нека не забравяме, че много българи избират Гърция, а компанията има полети до 5 популярни острова в южната ни съседка. Така част от нашите сънародници може да се простят с мечтаната почивка, ако бъде отменен курсът, за който са си купили билети.

Проблем може да има и в цяла Европа. Специализирани туристически платформи сочат, че предварителните резервации за Париж са намалели с 21% в сравнение с миналата година, за Барселона - с 26%, а полетите от Франкфурт до САЩ - с цели 36%. Американци пък идват с 13% по-малко в Атина, също толкова и в Дъблин и Амстердам. Всичко това се отразява и върху полетите. Авиокомпаниите трябва да се адаптират към геополитическите сътресения чрез повишените цени на билетите, допълнителни такси за гориво и корекции на капацитета. Те се подготвят за още повече проблеми, съобщава Ройтерс.

Докато всички са притеснени от цените на дизела и бензина, най-голямата зависимост на Европа е от внос на е реактивно гориво. Според Международната агенция по енергетика регионът е консумирал около 1,6 милиона барела на ден миналата година, като повече от една трета са били внесени, най-вече от Близкия изток (около 75%).

Затова шокът с доставките от Персийския залив излага на риск полетите на европейските авиокомпании. Независимо от моментното благоприятно развитие едва ли цените ще намалеят. Опасенията са за стремглаво покачване на цените на самолетните билети.

Но за тези, които купуват реактивно гориво, увеличението е с близо 125% от началото на конфликта. То е по-голямо от ефекта от руската инвазия в Украйна през 2022 г., която доведе до около 155 долара за барел, пише сайтът National World. И добавя, че сега керосинът е около 210 долара. Старши икономистът в Barrenjoey Джонатан Макменамин заяви пред "Гардиан", че разликата в цените се дължи на факта, че рафинериите се затрудняват да работят с намаляващите доставки на петрол. "По-малко суров петрол постъпва при тях, така че трябва да намалят капацитета си", каза той. И когато имат по-малко продукт за рафиниране, те произвеждат по-малко реактивно гориво. Но търсенето всъщност не се коригира.

Същевременно се засили конкуренцията за малкото барели, при което в Европа цената на керосина за реактивни двигатели скочи до рекордни нива от 1900 долара за тон на 2 април, преди да се понижи. Маржовете на рафиниране на гориво за реактивни двигатели също удариха тавана, надхвърляйки 100 долара за барел, повече от пет пъти спрямо нивото отпреди година, сочат данни на HiLo Analytics.

Европа изпитва затруднения да замести загубените барели от Близкия изток. Дори и при отворен Ормузки проток танкерите не могат да се придвижат толкова бързо, а освен това всички ще искат да товарят гориво. Вносът на реактивно гориво спадна до приблизително 437 000 барела на ден през март, което е с 13% по-малко от средното за 2025 г., и се очаква да стигне до критичните 275 000 барела на ден през април, посочва аналитичната фирма Kpler.

Европа се насочи към Щатите, които ще осигурят 200 000 барела за април, но това пак е със 175 000 барела по-малко от количеството, което приема от Близкия изток. По данни на специализираната платформа Kpler три товара реактивно гориво от нигерийската рафинерия "Данготе" с капацитет 650 000 барела на ден също са на път за Европа.

И регионалните запаси се изчерпват бързо. Държаните запаси от реактивно гориво и керосин в складовия център Амстердам - Ротердам - Антверпен паднаха с близо 8% миналата седмица до 646 000 метрични тона - най-ниското ниво от март 2023 г., сочат данни на нидерландската консултантска компания Insights Global.

Но проблемите не идват само от кризата в Близкия изток. Европейската нефтена и газова промишленост се сви драстично през последните 25 години. Производството в Северно море намаля, като повече от 30 рафинерии - 16% от общия капацитет, бяха затворени в целия континент. От една страна, се свива вътрешното търсене, конкуренцията в чужбина се засилва, а Европейският съюз иска ограничаване на парниковите емисии.

"Резултатът е, че Европа е станала силно зависима от вноса на енергия - добавя Ройтерс. - Първо дойде внезапната загуба на доставките на руски природен газ след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г. След това - затварянето на критичния Ормузки проток по време на войната с Иран."

Затова дали ще можем да стигнем до лятната си почивка и на каква цена, все още не е ясно.