Екотаксата за уредите вкъщи пада драстично, но по-ниски цени идват в края на годината (Графика)

Най-голямо поевтиняване се очаква при ютии, прахосмукачки, тостери

Българският потребител е напът да получи неочакван подарък с цените на бялата и черната техника. Служебният кабинет предвижда драстично намаляване на продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване.

Понижението идва след анализ на Асоциацията на производителите на домакински електроуреди, в който се посочва, че държавните такси у нас в момента са

между 4 и 9 пъти по-високи от средните за ЕС

В някои държави разходите за рециклиране са между 0,20 и 0,60 евро на килограм, докато в България ставките често удрят нива от 1 до 4 евро.

Това се калкулира директно в продажната цена на всеки хладилник, пералня или телефон. Сега се предлага българската такса да е 140% от средноевропейската.

Най-сериозно е облекчението за малките домакински уреди (прахосмукачки, ютии, тостери) – там таксата пада от 1,71 евро на едва 0,14 евро за килограм. При хладилниците и климатиците намалението е със 70% – от 0,79 на 0,24 евро. За лаптопи и телефони таксата се фиксира на 0,21 евро вместо досегашното евро на килограм. (Какви са промените - виж графиката).

Търговци и вносители обаче посочват, че по-ниски цени може да се очакват към края на годината. Причината е, че промените в наредбата все още не са влезли в сила, а обичайно на склад се държи техника за поне три месеца. Така, ако намалението на таксите бъди прието в началото на юни, най-рано през октомври ще има по-евтини домакински уреди на пазара, а по-сигурно е, че ще се предлагат за Коледа.

Продуктовата такса не трябва да бъде санкция, а икономически коректив, се казва в доклад на МОСВ към предложените промени. Като основен риск в сегашната система се посочва това, че прекомерно

високите такси бутат нагоре инфлацията

С намаляването им се отнема възможността търговците да оправдават евентуално вдигане на цените с държавната тежест.

Проектът обръща специално внимание и на ВЕИ сектора. Таксата за фотоволтаични панели се фиксира на нивото на големите уреди – 0,07 евро за килограм. Това е сериозен стимул за инвестициите в соларни паркове и домашни инсталации. Въпреки оптимизма за цените експертите предупреждават за скрити опасности. Намаляването на приходите в ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда) може да ограничи финансирането на екологични проекти и инфраструктура.

От екоминистерството обаче смятат, че това не следва да се разглежда като неблагоприятен ефект сам по себе си, тъй като функцията на продуктовата такса не е да максимизира приходи, а да действа като икономически коректив при неизпълнение на изискванията за рециклиране. И допълват, че финансовият ефект от проекта следва да се търси в друго, а именно в намаляване на прекомерни разходи, подобряване на предвидимостта за бизнеса, ограничаване на ценовия натиск върху чувствителни стоки и намаляване на риска от пазарни изкривявания.

Организациите по оползотворяване също изразяват опасения, че евтината такса може да доведе до влошаване на системата за събиране и рециклиране. Ако бизнесът няма икономически стимул да инвестира в екодизайн, България рискува санкции от Брюксел за неизпълнение на екологичните цели.

През лятото на 2025 г. частните организации за рециклиране на електроуредите вдигнаха таксите, които събират от своите членове, между 700 и 900%, както първи съобщи “24 часа” въпреки опитите на бизнеса да противодейства.

Засегнати от увеличението са компании, които произвеждат и внасят домакински уреди. Тогава търговци и вносители предупредиха, че средното увеличение в цената на уреди като перални и печки ще е поне с 5%, а при хладилниците в пъти повече.

От Българската асоциация на електротехниката и електрониката тогава предупредиха, че повишаването на таксата за оползотворяване е толкова значимо, че неминуемо ще доведе до съществено увеличение на цените за крайните потребители в България на цялото електрическо и електронно оборудване. Посочват се бяла и черна техника, климатици, инструменти и много други. С особено голяма тежест увеличението рефлектира върху домакинствата с ниски доходи, тъй като

поскъпването за уредите в ниския ценови сегмент е най-осезаемо,

понеже таксата се начислява на килограм за всеки уред.

Оттогава бизнесът не е спирал да настоява за спешни мерки. Преди месец от Българската стопанска камара и водещи браншови организации настояха за временен мораториум върху увеличенията и дори намаляване на таксите до нива, близки до средните за ЕС. Експерти предполагат, че и това е причината служебният кабинет да се задейства с намаляването им, защото напрежението в сектора вече ескалирало.

“Парадоксът, който се случи миналата година, е, че и 4-те организации по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване по едно и също време, по един и същи начин вдигнаха лицензионните възнаграждения към фирмите”, коментира Владимир Димитров - експерт към стопанската камара.

Системата в България позволява на компаниите да избират между два модела - да плащат държавна такса към ПУДООС или да работят с частните организации.

От държавното предприятие миналата година коментираха, че размерът на самите продуктови такси не е актуализиран от 2016 г. От ежегодния отчет, който публикува за постъпленията от такси от различни категории, се вижда, че за първото тримесечие на 2025 г. сумата от продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване възлиза на малко над 80 306 лв. За тази година все още не е качена информация.

Бум на колите на ток, въпреки че при регистрация се плаща повече

Увеличение има за всички автомобили, най-голямо е за тези, които са над 10-годишни

Войната в Близкия изток, заради която горивата скочиха драстично, накара потребителите в Европа отново да харесват колите на ток. През март броят на продадените електрички е 540 000, което е увеличение от 37% на годишна база. Данните на някои браншови организации, които следят за продажбите, дори стигат и до ръст от близо 50%.

У нас също се забелязва засилване на интереса. През миналия месец се отчита ръст от над 30% при покупката на нови електромобили.

Този бум в продажбите идва въпреки по-високата екотакса, която се плаща при регистрация, която влезе в сила от 1 юли миналата година. Предложението дойде по инициатива на екоминистерството с промени в наредба и предвижда

увеличение за всички леки автомобили,

автобуси, бусове и камиони. Най-голямо е поскъпването на таксата за старите коли, които са над 10 години.

Изненадващо обаче най-голям скок бе предложен за електрическите автомобили. До 1 юли 2025 г. за тях се плащаше такса от 102 лева или 52 евро без значение от годините им. Сега вече за 10-годишна кола на ток таксата е 148,27 евро, което означава ръст от близо три пъти. При тези, които са до 5 години, сумата е 92,03 евро, за коли на възраст между 5 и 10 години - 138,05.

С 600 лева се увеличи продуктовата такса за тежкотоварните превозни средства с двигатели с вътрешно горене. От 2325 лв. или 1188,75 на 1503,20 евро.

За камиони на възраст между 5 и 10 години таксата се вдигна от 2175 лв. на 1342,14 евро.

За автомобил на над 10-годишна възраст досегашната такса бе 310 лева и стана 1961,85 евро. При останалите увеличението е по-малко, като

средното вдигане на таксите е с 25%

За коли на възраст между 5 и 10 години предложението бе да се вдигне на 184,07 евро при 290 лв., или 148,27 евро. При автомобили до 5 години ще се плащат 122,71 евро, а иначе беше 194 лева, или 99,19 евро. За нови коли, които са на възраст не повече от 6 месеца, бе предложено най-малкото увеличение - с 25 лева, или иначе казано се плаща сумата от 76,69 евро.

Таксите, които събира държавата за превозните средства, не е променяна от 2018 г. Това беше и мотивът за промяната. От екоминистерството посочиха, че се налага заради нарастването на разходите за извършване на дейностите по събиране и оползотворяване на излезлите от употреба моторни превозни средства.

