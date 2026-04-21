Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)

Деляна Къркеланова

Малина Крумова, служебен зам.-министър на околната среда и водите, заедно с Деляна Къркеланова. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Подходът на България се променя към декарбонизация, нисковъглеродни технологии и адаптация към климатичните промени - това вече е в центъра на политиките. Това казва Малина Крумова, служебен зам.-министър на околната среда и водите.

Все по-важна става ролята на природните екосистеми - не само като ресурс, а като инструмент за адаптация към климатичните промени. И тук идва въпросът за управлението на средства - национални и европейски. Основното предизвикателство не е липсата им, а недостатъчният фокус върху крайния ефект от тях. Не трябва да правим едно нещо само защото трябва да го направим, а защото трябва да постигнем резултат.

Ще дам и пример. Ако изграждаме една ВиК мрежа, не я изграждаме, защото така пише в стратегиите и в директивите, а защото искаме водата да е пречистена и да не нарушава биологичното разнообразие. Друго важно, което трябва да се разбере, е, че имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност. Ние очакваме и я гледаме като право, но забравяме, че имаме грижата да бъдем пестеливи.

Какво още казва за екологичните политики и предизвикателствата пред тях Малина Крумова, служебен зам.-министър на околната среда и водите - чуйте в подкаста.

