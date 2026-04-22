Списание "Космос" в изложба на Моста на влюбените

Изданието вдъхнови част от творбите на младежки конкурс. Децата смятат, че мястото на списанието е в Космоса

Как си представям бъдещата работа? Това бе темата на конкурса за детска рисунка, който се проведе през миналата година, организиран от Асоциацията за развитие на младежта. Главен партньор бе Общинският дом на културата "Средец" с подкрепата на Столичната община.

Списание "Космос" се оказа сред вдъхновителите и част от децата опитаха да пресъздадат бъдещето му.

Най-добрите творби от тази седмица са изложени на Моста на влюбените на НДК и ще бъдат там в продължение на три седмици.

Там е и постерът рисунка на "Космос", създаден от партньорите ни NextDC, които са автори на редизайна, отличен с награда на най-големия фестивал на рекламните агенции - ФАРА.

До него на Моста на влюбените е рисунката на 8-годишната Виктория Николова, според която бъдещето на списанието неизменно е свързано с необятните космически хоризонти. Рисунката на 8-годишната Виктория Николова пресъздава бъдещето на списанието. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Наградата на сп. "Космос" бе едногодишен абонамент.

Конкурсът, проведен през март и април 2025 г., се оказа своеобразен катализатор на идеята изданието да полети в орбита.

Два месеца по-късно, на 25 юни 2025 г., логата на "Космос" и вестник "24 часа" се оказаха на борда на SpaceX Dragon Grace с мисията Axiom4 на възпоминателна марка, издадена от Атлантическия клуб в България и партньорите ни от HELLO SPACE | Bulgaria Calling. На нея стои подписът на командир Пеги Уитсън, един от легендарните астронавти на НАСА и Axiom. Юбилейната пощенска марка на Атлантическия клуб с логото на вестник “24 часа” и това на списание “Космос” полетя на борда на космическия кораб SpaceX Dragon Grace по време на мисията Ax-4 на Axiom Space, завръщайки се успешно на Земята.

Тя не само че е първата жена - командир на Международната космическа станция, а и в сметката се мъдрят респектиращ брой дни над Земята - цели 695. Астронавтите от мисия Axiom-4 (в тъмни костюми) и командир Пеги Уитсън са заедно с останалите си колеги на борда на Международната космическа станция. СНИМКА: ПУБЛИЧЕН ДОМЕЙН

Екипажът на Ax-4 прекара повече от 20 дни в Космоса, обикаляйки Земята 320 пъти на височина от 250 сухопътни мили със скорост над 17 000 мили в час, изминавайки приблизително 8,4 милиона мили, преди приводняването на 15 юли 2025 г. край западното крайбрежие на Сан Диего.

Междувременно сп. "Космос" заживя нов живот и в дигиталния свят.

В онлайн платформата ни снимките "оживяват" и се чува шумът от прелистването на истинската хартия.

Читателите могат да ни открият и в книжарниците на "Сиела" и в онлайн магазина на "Озон" - www.ozone.bg.