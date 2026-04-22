"Луфтханза" спира 20 000 полета, за да спести гориво

„Луфтханза" спира 20 000 маршрута на къси разстояния в цялата си мрежа до края на октомври, за да постигне икономия на самолетно гориво от над 40 000 тона. Това съобщиха от авиокомпанията във вторник.

Разходите за самолетно гориво са се удвоили от началото на конфликта в Иран, посочиха още оттам.

Мярката следва решението от миналата седмица да изтегли от експлоатация цялата флота от 27 самолета на дъщерната компания CityLine предсрочно на фона на скока в цените на горивото и ограничаването на доставките, съобщава "Политико"

Авиокомпанията съобщи, че първите 120 полета са били отменени в понеделник.

„Средносрочното планиране на маршрутите за следващите месеци се преразглежда с оглед на намаляването на капацитета и ще бъде публикувано в края на април или началото на май", заяви Lufthansa, добавяйки, че засегнатите пътници са били уведомени.

Отмяната на 20 000 полета, включително маршрути, които преди това се обслужваха от CityLine, ще засегне летищните центрове във Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим и ще намали броя на нерентабилните полети на къси разстояния.

Авиокомпанията заяви, че тези оптимизации на разписанието ще продължат.

Въпреки съобщението превозвачът заяви, че снабдяването на групата с реактивно гориво е осигурено за следващите седмици.

Други авиокомпании обявиха подобни мерки. SAS Scandinavian Airlines отмени около хиляда полета поради високите разходи за гориво, докато Air France-KLM въведе доплащане от 100 евро за билети за дълги разстояния.

Европейската комисия планира да обяви в сряда своя план AccelerateEU за справяне с енергийната криза, причинена от войната в Близкия изток.