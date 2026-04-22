Лъчезар Богданов: За част от високите цени правителството не може да влияе

Има процеси от глобалния пазар като цените на суровия петрол, които са извън контрола на правителството. То може да влияе на свиване на държавните разходи, което ще окаже охлаждане на цените. Може и да има по-умерен ръст на заплатите в държавния сектор. Освен това има и свръхкредитиране. Това каза пред Би Ти Ви Лъчезар Богданов от Института по пазарна икономика.

Официалните данни на НСИ подценяват реалната инфлация. Уж са 2,8 процента, но имаше изследване как се манипулират данните, добави икономистът Стоян Панчев. Според него имало и не 3, а поне 5% дефицит.

Богданов добави, че може да се спори и какво има в потребителската кошница. При всеки е различна. Но при цените на природен газ, петрол, това са неща, на които кабинетът не може да влияе, каза той и ги обясни с международната обстановка. Богданов посочи, че за да се подпомогне някой сектор, трябва да се вземе от друг. И добави, че в добри години трябва да има излишък в бюджета, за да може да има откъде да се взема в кризи.