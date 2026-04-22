Цените на петрола запазиха нива по време на азиатската търговия

Цените на петрола останаха почти без промяна по време на азиатската търговия. Инвеститорите анализират перспективите пред мирните преговори между САЩ и Иран след удължаването на двуседмично примирие от страна на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за европейския пазар, се повишиха с 3 цента или 0,02 на сто до 98,51 долара за барел към 07:38 часа българско време. По-рано през сесията цената на Брент достигна 99,38 долара за барел.

Американският лек суров петрол (WTI) се котира за 89,53 долара за барел или с понижение от 0,14 на сто, след като при отварянето на пазара поскъпна до 90,71 долара за барел.

И двата сорта отбелязаха ръст от около 3 на сто във вчерашната търговия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удължи за неопределено време примирието с Иран, часове преди изтичането му, за да позволи преговорите с Иран да продължат.

Позицията на Тръмп изглежда едностранна и не стана известно дали Иран или Израел ще се съгласят да удължат примирието, чието начало беше дадено преди две седмици.

„Тъй като изходът от преговорите все още не е ясен и Ормузкият проток е затворен, пазарът няма ясна посока“, коментира Хироюки Кикукава, главен стратег в „Нисан Сикюритис Инвестмънт“ (Nissan Securities Investment).

„Освен ако боевете не бъдат възобновени, засега цените вероятно ще останат близо до сегашните нива“, допълни Кикукава.

Тръмп също така заяви, че Военноморските сили на САЩ ще продължат блокадата на иранските пристанища, което иранските лидери определиха като акт на агресия.

От страна на най-висшите ирански лидери не последва незабавен коментар относно удължаването на примирието от страна на Тръмп. Иранската агенция „Тасним“ обяви, че Иран не е поискал удължаването и препотвърди позицията си, че ще пробие американската блокада със сила.

На този фон корабният трафик в Ормузкия проток, през който обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава като цяло блокиран, според данните на платформи за проследяване на корабоплаването.

От друга страна, израелската армия заяви, че „Хизбула“ е изстреляла ракети по нейните части в Южен Ливан, като обвини подкрепяната от Иран групировка в нарушаване на примирието преди преговорите с ливански представители.