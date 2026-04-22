ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Еврото поскъпва леко спрямо долара

Евро СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото леко се повишава спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, информира БТА.

Единната валута се котира за 1,1751 долара или с 0,1 на сто над нивото си при затварянето на пазара вчера.

Еврото повишава курса си и спрямо британската лира - с 0,08 на сто, но спада в сравнение с швейцарския франс и японската йена - съответно с 0,06 и 0,1 на сто. 

Европейската централна банка определи във вторник референтен курс на еврото от 1,1767 долара за евро.

Евро СНИМКА: pixabay

Четете още

Още от Пазар

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)