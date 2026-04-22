Еврото поскъпва леко спрямо долара

Курсът на еврото леко се повишава спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, информира БТА.

Единната валута се котира за 1,1751 долара или с 0,1 на сто над нивото си при затварянето на пазара вчера.

Еврото повишава курса си и спрямо британската лира - с 0,08 на сто, но спада в сравнение с швейцарския франс и японската йена - съответно с 0,06 и 0,1 на сто.

Европейската централна банка определи във вторник референтен курс на еврото от 1,1767 долара за евро.