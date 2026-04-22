Драстичен ръст на продажбите на електрически коли в Европа заради скъпия бензин

Продажбите на електрически автомобили в Европа са се увеличили с 51% миналия месец, водени от покачващите се цени на горивата поради войната в Близкия изток.

Данните показват, че през март са регистрирани 224 000 нови електрически коли, а през първите три месеца на годината - 500 000, което е увеличение с 33,5% в сравнение с предходната година, според анализ на данните за продажбите в 15 държави, изготвен от New AutoMotive и E-Mobility Europe.

В Норвегия 98% от продадените нови возила са били електрически, следвани от Дания със 76% и Финландия с почти 50%. Данните обхващат 15 държави от пазарите на ЕС и ЕАСТ. Германия, Франция, Испания, Италия и Полша са регистрирали 40% увеличение на търсенето на електромобили през първото тримесечие на тази година, пише британският вестник The Guardian.

Италия, която е една от страните с най-бавно преминаване към електрически коли в ЕС, отчете годишно увеличение от 65% през март, въпреки че общият пазарен дял все още е нисък - едва 8,6% от продажбите в сравнение с 28% във Франция.

Употребата на електромобили във Франция се е увеличила с 50% на годишна база благодарение на щедри държавни стимули.

Държавата предоставя до 5700 евро на домакинства с ниски доходи при покупка на електрически автомобил, безвъзмездни средства до 4700 евро за купувачи със средни доходи и 3500 евро за останалите.

Германия, където автомобилната индустрия е преследвана от наплив от китайски електромобили, регистрира 42% увеличение на продажбите на коли на ток през март.

Миналата седмица германската организация на автомобилната търговия заяви, че преструктурирането в индустрията и новите инвестиции дават резултат, тъй като всеки втори електрически автомобил, продаден в Европа, вече е произведен в Германия.