Китайски гигант представи нова по-лека батерия с над 1000 км пробег

Китайският гигант в производството на батерии CATL представи няколко нови технологии, фокусирани върху по-висока енергийна плътност, по-ниско тегло и по-добра производителност.

Третото поколение на архитектурата на батериите Qilin на CATL привлече най-голямо внимание. Тя е оборудвана с нова тройна литиева батерия, която съчетава бързо зареждане със значително по-малко тегло от традиционните LFP батерии.

Твърди се, че новата батерия постига обемна енергийна плътност от 600 Wh/L. Батерийният пакет с капацитет 125 kWh тежи 625 килограма, което означава икономия на тегло от цели 255 килограма в сравнение с конкурентните LFP решения. Китайците твърдят, че пробегът с новите батерии ще надхвърля 1000 км.

CATL вярва, че това ще окаже осезаемо влияние върху характеристиките на шофиране на електрическите автомобили. Намаляването на теглото може да подобри ускорението от 0 до 100 км/ч с 0,6 секунди и да намали спирачния път от 100 км/ч до нула с 1,44 метра.

Новата архитектура на батериите Qilin от трето поколение поддържа 10C зареждане, което означава, че е възможно зареждането на батерията да се осъществи само за 6 минути.

Батерията използва и технологията на CATL за отделяне на системата за управление на температурата от електрическата система, което би трябвало да подобри както безопасността, така и ефективността. По-ниското тегло на автомобила също има положителен ефект върху износващите се части. CATL казва, че експлоатационният живот на важни компоненти на шасито, като спирачки и окачване, може да се увеличи с 40 процента.

В същото време експлоатационният живот на гумите може да се увеличи с около 30 процента. По-компактната батерия също така освобождава около 112 литра пространство в салона на колата.