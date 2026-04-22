Георги Клисурски: Извадените 1,4 млрд. евро от ББР можем да използваме за проекти по плана за възстановяване

На днешното заседание взехме решение за извадим 1,4 млрд. евро от ББР. Тези средства на данъкоплатците могат да служат на българската икономика и на българските граждани и затова ще ги върнем в държавния бюджет. Тези пари ще могат да се използват за абсолютно всички разплащания в страната. И като си заговорим за инвестиции и за развитие на българската икономика, една много добра полза за тези средства би била префинансирането на инвестициите, които трябва да направи българската държава по плана за възстановяване и устойчивост.

Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски след заседанието на Министерски съвет.

Той припомни, че до август 2026 г. трябва да завършат всички инвестиции по плана за възстановяване, които са около 4 милиарда евро. "Знаете, обаче, че последното пето плащане ще го получим в края на годината, а четвъртото плащане го очакваме към края на юни месец. И затова българската държава ще трябва с друг ресурс, собствен първоначално, да направи инвестициите, преди да си получим плащането. Ами, ето с този 1,4 млрд. евро можем да го направим", обясни финансовият министър.

Той припомни, че преди 8 месеца редовният кабинет на Росен Желязков е увеличил капитала на ББР с 2 млрд. евро, но са били усвоени 600 млн. и за това време банката не е обявил за какво ще използва 1,4 млрд. за развитие на икономиката.

След това Клисурски поясни, че тези пари ще отидат във фискалния резерв, но на сметка на правителството и няма да бъдат харчени от служебния кабинет.

Редовното правителство можело да ги ползва за антикризисни мерки, пенсии и дори заплати.