34,635 млрд. евро е дългът на България за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дългът на България за 2025 г. е в размер на 34,635 млрд. евро или 29,9 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), информират от института.

Сектор „Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от 4,113 млрд. eвро или 3,5 процента от БВП през 2025 г. по предварителни данни.

Дефицитът в подсектор „Централно управление" е в размер на 3,854 млрд. евро или 3,3 процента от БВП.

Подсектор „Местно управление" е реализирал дефицит от 254 млн. евро, а подсектор „Социалноосигурителни фондове" е с дефицит от 4 млн. евро.