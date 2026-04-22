Вълка стоял зад фирма, купила хижа на министерството на земеделието

Много пъти сме се питали защо кабинетът "Желязков" трябваше да вземе 5000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост. Миналата седмица, при проверка на един от имотите на Министерството на земеделието - хижа "Ведра", която е обявена за продан, но ще обърнем сделката и няма да я продадем, стана ясно. Това заяви министърът на земеделието Иван Христанов след заседанието на служебния кабинет.

Той съобщи още, че ведомството е установило, че тя е превърната в бардак. Хижата, която е в подножието на ски писта "Лалето", е с 20 стаи и отделно с 6 апартамента, миналата година е дадена под наем, а после пусната и продадена. Министърът заяви, че е можело да бъде прехвърлена на министерството на образованието или на туризма, в нея да се провеждат зелени училища..

Министърът се позова на медийни разследвания, според които фирмата купувач е свързана с лице с прякора Вълка. Хижата била оценена на 1 млн. лв., което според Христанов било подигравка.

Не по-малко стресиращо било, че министерството на земеделието не желае тази хижа. Ако тя е толкова икономически неизгодна, защо някой би искал да я купи, запита се министърът.

Той даде пример и с други сделки. Къща в Копривщица, разкошен, според Христанов, имот, била продадена за 100 000 евро. Министърът заяви, че при такива случаи си задава въпрос - за кого работи държавата - дали за олигарсите, или за обществото.

Той обяви още, че отговорните лица били отстранени от работа, а до края на седмицата прокуратурата щяла да бъде сезирана да направи проверка за използването на държавен ресурс.