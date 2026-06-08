Наръчник да се справите с най-токсичния вид колега

Безспорно начело в класацията на най-неприятните е този, който си позволява да унижава

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Напълно безполезна си, просъсква колежката Михайлова и хвърля папката с документи, които сте подготвили, почти в лицето ви. Тя си е простакеса, която няма мярка нито на устата, нито на действията си. Но за първи път ви унижава публично, пред целия екип. Замирате от изненада, защото такова поведение на работа е напълно недопустимо. (Не че някъде другаде е.)

Така се случва с повечето възпитани хора, когато се сблъскват с най-токсичния вид колега - онзи, който си позволява да унижава. Стъписват се и не отговарят подобаващо. Но според психолозите не бива да се примирявате с ролята на жертва и за момент. Иначе той ще продължи да издевателства - насаме, зад гърба, публично ще ви засяга на пол, възраст, произход, способности, на всичко, с което може да ви унижи.

Унижението е най-силната психична травма, твърдят специалистите. Достойнството е най-ценното притежание на личността и когато е засегнато, тя страда, намаляват самочувствието, самоувереността, самоуважението. Дълго след случката унизителното отношение оставя белег. А ако човек не е реагирал, страда още по-дълго, понеже е засрамен и от себе си.

Опитът на психолозите доказва, че много често именно унижения в детските и тийнейджърските години остават като травма за цял живот - подигравки от съученици, оценка от учители или от родители. Споменът може да е потиснат, но да влияе подсъзнателно. Човек се опитва да го омаловажи и забрави, но той не е преживян и нанася непоправими щети на психиката, защото унижението е изключително силна и интензивна емоция, която има трайни последици.

Почтените хора не си позволяват да унижават другите на никое място. Дори непочтените избягват подобно поведение там, където работят, понеже знаят, че то се наказва - ако не съвсем буквално от ръководството, то с бойкот от колегите. Само че има отровен вид, на който не му пука - т.нар. тъмни личности или функционални психопати. Те страдат от липса на емпатия, ниска емоционалност, егоизъм и нарцисизъм, затова не смятат за неморално да унижават.

Сред тъмните личности най-често срещани са макиавелистите. Отличават се с това, че са не само изключително изкусни манипулатори, но и се ръководят от принципа "целта оправдава средствата".

Името идва от Николо Макиавели - италиански философ и политик от 16. век. Според неговата теория трябва "да се освободим от добродетели като честност, когато измамата или предателството ни позволяват да постигнем заложената цел".

Макиавелистите вярват, че имат право всякак да употребяват другите, за да получат изгода. Те се водят изцяло от собствения си интерес и пренебрегват общоприетия морал. Манипулативни и лицемерни, не се притесняват да лъжат, унижават, изнудват, стресират, заплашват - всичко, каквото ще свърши работа в конкретния случай.

Унижението им е особено любимо именно защото е изключително силна емоция, с която повечето хора не могат бързо да се справят. Стъписват се, подават се и манипулаторът постига целта си.

Макиавелистът имат още една отличителна черта - виртуоз е да открива слабостите на другите и да ги експлоатира в своя изгода, понеже обикновено е интелигентен и амбициозен.

Няма никакво съмнение, че колежката Михайлова съзнателно ви унижава, като се насочва срещу личността ви. Дори да е вярно, че не сте си свършили добре работата с онова, което е в папката, можеше да каже, че то е безполезно. Но казва "ти си напълно безполезна". Определя вас и генерализира, при това публично.

Колежката не ви унижава просто защото й доставя удоволствие (което е болестна патология - социопатия), а защото помага на някакви нейни цели. Примерно да излезе, че тя върши цялата работа, а "ти си напълно безполезна". Да ви препъне за по-висока длъжност или шефски пост и т.н. Ще откриете защо, като се замислите.

Подлата лична атака на Михайлова в никакъв случай не бива да оставите безнаказана, колкото и да сте стъписани. Психолозите категорично съветват да отговорите.

Съберете сили и реагирайте. Отвърнете спокойно и адекватно, рационално и справедливо. Иначе ще ви приеме за безропотна жертва и ще ви унижава. Открила е ваша слабост - липсва ви психическа мускулатура, и ще я експлоатира в свой интерес.

Не се притеснявайте какво ще ви отговори колежката. С човек като нея ще стигнете до скандал, но сте в правото си, защото тя е започнала с недопустимо поведение.

Освен това за вашата психика дори скандалът е полезен. Изследванията сочат, че реакцията, а не липсата на реакция, помага да се преживее по-лесно унижението. Ако оставите на Михайлова последната дума, след това много дълго ще се тормозите.

Съветът на специалистите звучи отлично на теория, но на практика мнозина не успяват да реагират навреме и адекватно при унижение, за да намалят поне отчасти отрицателната емоция. После им е по-зле, понеже започват да изпитват и срам от себе си, че не са отговорили подобаващо. Вследствие достойнството им е още по-накърнено.

Ако така ви се случи, психолозите препоръчват бързо да се погрижите за себе си. Не се опитвайте да се справите самостоятелно. Преодолейте срама, че не сте реагирали правилно, и поговорете с приятел или с добронамерен колега. Така ще се разтоварите емоционално и ще получите разумен съвет как да постъпите по-нататък. В остри ситуации погледът отстрани е много ценен.

Особено полезно е, ако можете да споделите с човек или с хора от екипа. Вероятно Михайлова се държи унизително не само с вас и за поведението й трябва да научи шефът. На когото тя със сигурност се подмазва - абсолютно характерно за макиавелиста е нагоре да ласкае, надолу да мачка.

Третият съвет на експертите е да преодолеете случката, но да не забравяте що за токсичен човек е колежката ви. При макиавелиста действията не са внезапни, включително и унижението не е спонтанно. Той крои сложни стратегии, планира действията си и никога не е импулсивен. Има перфектен контрол над всичко, което прави.

След като открие, че вие успявате да реагирате хладнокръвно на унижение, Михайлова ще започне да търси ваша слабост, която да експлоатира. Може да мине към ласкателство, ако види, че то работи при вас и й позволява успешно да ви манипулира за своите цели.

Не приемайте извинение за чиста монета

Има нетактични хора, които могат да обидят другия, без да се усетят. Унижението обаче никога не е от нетактичност. То си е съвсем преднамерено.

Така че не вярвайте, ако колежката, изрекла "Ти си напълно безполезна", след това ви се извини с нещо от сорта, че си е изпуснала нервите. Тя постъпва лицемерно, за да изманипулира вас и колегите, станали свидетели на грозната случка.

Макиавелистът отлично знае, че не бива да си служи с унижение. Но си служи винаги преднамерено, защото за него моралът няма значение, значение имат само собствените му цели. И е достатъчно гъвкав, за да бъде неискрен, обръщайки поведението в напълно противоположно.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Трикове да си върнете желанието за работа, преди да ви хване шефът

Как психофеноменът "илюзия за прозрачност" пречи на деловото общуване

Умното 30-секундно правило води към успех в кариерата

Всеки е толкова нещастен в работата, за колкото се мисли (по Сенека)

Тайната на деловата харизма: Питайте, за да ви харесват

Как да спрете тихата агресия на шефа с елегантно "не" на задачите

10 конкретни техники да постигате кариерните си цели

Умственото разстояние помага за по-ефективно професионално учене

Обич към грешките - модел за емоционална стабилност и професионален успех

Топ 9 на мениджърите, които ви пречат да се развивате

Със супергеройската стойка наистина побеждавате

Синдром на дезориентацията, или защо на 10 години да си формулирате кариерни цели

Три стъпки да обърнете всяка критика в своя полза