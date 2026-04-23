Първото електрическо Ferrari ще струва 550 000 евро!

Ferrari подготвя за световна премиера през май в Рим първия напълно електрически модел на марката, който ще е на цена от 550 000 евро. Главният изпълнителен директор Бенедето Виня многократно е подчертавал, че клиентите на марката не купуват просто автомобил, а преживяване и статус. Затова и цената на супер електромобила Luce ще бъде по-висока от тази на SUV модела Purosangue, който започва от около 450 000 евро.

Luce, ще бъде не просто спортна кола, а нещо като електрически гран турер с над 1000 конски сили и изключително ограничено производство.

Самият автомобил също ще бъде различен от типичните електромобили. Интериорът е разработен с участието на дизайнера на iPhone Джони Айв и комбинира дигитални технологии с класически и даже ретро физически бутони.

Ferrari обещава, че въпреки липсата на двигател с вътрешно горене, усещането зад волана ще остане "типично Ferrari" с акцент върху изкуствено генерирания звук и динамиката.

Ferrari Luce e по-скъп и от електрическия Rolls-Royce Spectre, който започва от около 400 000 евро.