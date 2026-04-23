Да оставите своя стъпка на Луната. Да видите на едно място истински ракети и совалки. Да се качите в симулатор за астронавти. За повечето от нас всичко това звучи като част от сценарий за научнофантастичен филм. За Цветелина Кирилова от София обаче се оказва реалност. През пролетта на 2025 г. тя заминава за космическия център „Кенеди“ във Флорида в САЩ – мястото, което разказва космическата история на човека и вдъхновява малки и големи да мечтаят. А в билет до света на Космоса за нея се превръща касовата ѝ бележка от „Фантастико“ за покупка на куфар. Именно Цветелина е големият победител в играта „Обратно към Луната“ от лоялната кампания „STARDUST“ на българската семейна верига от лятото на 2024 г.

Пътят към космическото приключение до базата „Кенеди“ във Флорида за нея започва с поредната покупка от любимия ѝ супермаркет „Фантастико“ на бул. „Симеоновско шосе“. При едно от пазаруванията си разбира за лоялната кампания с колекция от специални продукти, сред които светещо одеяло, термос за храна, хладилна раница, детски ученически комплект, куфари и др. „Реших да се включа в кампанията, тъй като имах нужда от малък куфар за пътуване. Аз съм редовен посетител във „Фантастико“. От години съм клиент на веригата. Намирам там всичко, което ми е необходимо, когато пазарувам. След покупката регистрирах касовата бележка на посочения сайт“, спомня си Цветелина Кирилова.

Работи като стюардеса, а пътуването за нея е не само професия, но и любимо хоби. „Когато пътувам обичам да откривам нови култури, кухня, навици на местните хора. Най-екзотичната дестинация, която съм посещавала е Сейшели. Обожавам обаче Италия. Обичам да пътувам и в България. Особено в Родопите, които за мен са най-магичното място“, разказва Цветелина. Именно страстта към пътуванията и мечтата да покори следващата различна дестинация я провокират да се включи в играта. Бързо след това идва неочакваната новина. „В пощенската си кутия имах имейл на английски език от човек с италианско име и съобщение, че съм големият победител в играта. Когато видях имейла, не повярвах. В първия момент дори тръгнах да трия съобщението, мислейки, че е поредният спам. Препрочетох имейла още няколко пъти и видях, че е истина“, спомня си тя.

Така Цветелина излита към базата „Кенеди“ във Флорида, където попада в необятния свят на Космоса. Центърът впечатлява посетителите на всяка крачка - от първите стъпки извън орбита до грандиозните визии за бъдещето. Голяма част от експонатите са интерактивни и дават възможност всеки да преживее частица от живота на астронавтите. „Космическият център е огромен комплекс, който е изключително впечатляващ. Обиколих с автобус и гид центъра отвън. Гидът ни разведе из всички ракетни площадки и повечето комплекси в центъра. След това продължих да разглеждам отделните им музейни части, симулатори, залата, в която е бил изстрелян Аполо 11. Беше изключително интересно. В самата зала имаше възстановка на последните минути преди изстрелването, пресъздадени със звук, усещането, че теренът се тресе, атмосфера от контролния център. Всичко беше толкова истинско“, разказва Цветелина Кирилова.

Там успява да докосне истинска лунна скала, донесена на Земята от мисията „Аполо 17“. Посещава Залата на славата на американските астронавти, вижда в реални размери сцена, която представя Нийл Армстронг и Едуин (Бъз) Олдрин, докато забиват американския флаг насред лунния пейзаж. И не само – влиза в симулатори, които пресъздават как спят и ядат астронавтите и как се справят с липсата на гравитация. Преживяванията, които никога няма да забрави, не спират до космическата база. „Във Флорида разгледах крайбрежните градчета на път за Маями. В Маями посетих мач на Интер Маями, където играе Лионел Меси. Имах време и за плаж на различни места по атлантическото крайбрежие“, казва още големият победител в играта.

Космическите изненади на българската търговска верига продължават и тази пролет. С новата лоялна кампания на „Фантастико“, която започва от 23 април, приключението на Цветелина може да преживее и друг от клиентите на компанията.

Снимка: KLR EUROPE

А началото на това пътуване до необятния свят на Космоса е касовата бележка от покупка на куфар за ръчен багаж или чек-ин куфар от колекцията HORIZONS, закупен от 23 април до 8 юли 2026 г. във „Фантастико“. Тя трябва да се регистрира на horizonsbulgaria.info и може да се превърне в билет за пътуване за двама до Kennedy Space Center през 2026 г. Екскурзията включва самолетни билети в двете посоки за Флорида, ВИП входове за космически център и настаняване за 6 нощувки. Пълните правила на играта можете да откриете на: horizonsbulgaria.info. Изненадите не спират до тук. От 23 април до 1 юли за всеки 5 евро (9.78 лева) от сметката си при пазаруване в супермаркетите от веригата, можете да получите по една промо точка на касата, а до 8 юли срещу определен брой промо точки, ще можете да си купите с до 74 % отстъпка от цената избрани продукти от колекцията. В списъка влизат куфари, раници, пътна възглавница, калъфи за паспорт и за карти, термо чаша и светещо в тъмното одеяло, които ще ви пренесат в необятния свят на Космоса.