Руският петрол отново потече към Унгария и Словакия

Руски нефт отново потече към Унгария и Словакия, след като Украйна разреши преминаването му през петролопровода "Дружба".

Това става след близо тримесечно прекъсване от страна на Украйна, заради повреда след руска атака с дрон.

Източници от украинската енергийна индустрия потвърдиха, че доставките през украинската секция на петролопровода са били възстановени малко след обяд българско време. Очаква се първите количества да достигнат Унгария и Словакия най-късно утре, съобщи БНТ.

В отговор Унгария оттегли ветото си срещу европейския заем за Украйна от 90 милиарда евро и 20-ия пакет санкции срещу Русия. Те получиха предварително одобрение на закрито заседание на Комитета на представителите. Той подготвя решенията преди окончателното им приемане от Съвета на Европейския съюз.