ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с Асоциацията на българските търговц...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22714734 www.24chasa.bg

Руският петрол отново потече към Унгария и Словакия

Тръбопровода "Дружба". СНИМКА: pixabay

Руски нефт отново потече към Унгария и Словакия, след като Украйна разреши преминаването му през петролопровода "Дружба". 

Това става след близо тримесечно прекъсване от страна на Украйна, заради повреда след руска атака с дрон.

Източници от украинската енергийна индустрия потвърдиха, че доставките през украинската секция на петролопровода са били възстановени малко след обяд българско време. Очаква се първите количества да достигнат Унгария и Словакия най-късно утре, съобщи БНТ.

В отговор Унгария оттегли ветото си срещу европейския заем за Украйна от 90 милиарда евро и 20-ия пакет санкции срещу Русия. Те получиха предварително одобрение на закрито заседание на Комитета на представителите. Той подготвя решенията преди окончателното им приемане от Съвета на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase

