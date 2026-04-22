Адреналин с кауза - Мальовица в подкрепа на детското здраве

Адреналин, скорост и силна емоция, но този път с мисия. В края на април комплекс "Мальовица" се превръща в сцена на едно от най-атрактивните събития в планината – състезание с моторни шейни, което тази година носи и ясно послание: подкрепа за по-добро детско здравеопазване.

На 25 и 26 април районът на Меча поляна ще събере състезатели от цялата страна, които ще премерят сили по динамични трасета сред суровата красота на Рила. Очакват се зрелищни надпревари, много публика и типичната за подобни събития комбинация от шум на двигатели, сняг и чист планински въздух. Но зад адреналина стои и кауза.

Състезание, което спасява надежда

Тази година инициативата е посветена на Фондация "Даная" – организация, създадена в памет на 15-годишната Даная, която след смъртта си дава шанс за живот на четири други деца.

Днес фондацията работи за нещо много по-голямо от едно събитие – за система, в която детското здравеопазване е навременно, достъпно и човешко. Фокусът е върху въвеждането на съвременни медицински практики, по-добра организация на лечението, изграждането на национална детска болница и грижа за психичното здраве на децата и техните семейства. Посланието е ясно – всяко дете трябва да има шанс. И то навреме.

Уикенд за хората, които търсят повече

Събитието е отворено за всички – от фенове на моторните спортове до семейства, които просто искат да избягат от града. Входът е свободен, а програмата обещава не просто състезание, а цялостно преживяване. „Елате да подкрепим участниците, да се насладим на незабравим уикенд в Рила и заедно да дадем своя принос за една важна кауза", казва Димитър Христов от ски зоната.

Има защо да се отиде. През последната година Мальовица постепенно възстановява позицията си на сериозен спортен център – с календар, който вече включва състезания по ски алпийски дисциплини, ски бягане, планинско бягане, ориентиране и моторни спортове. Мястото отново привлича както професионалисти, така и любители.

Планината като преживяване

Разположен сред едни от най-впечатляващите върхове в Рила, комплексът предлага много повече от спорт. Това е място за разходки, за почивка, за бягство от шума и за среща с природата такава, каквато рядко виждаме. Комбинацията от традиции, модерна инфраструктура и достъпност го превръща в логичен избор за уикенд извън града.

Последен момент за бягство от града

Остават броени дни до събитието, а интересът вече се усеща. За тези, които търсят различен уикенд – с емоция, смисъл и кауза – моментът е сега. Мальовица няма да предложи просто състезание. Ще предложи преживяване, което остава – и като спомен, и като принос.

И този път шумът на моторите ще означава нещо повече.