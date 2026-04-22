КЗК се срещна с Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива

Ръководството на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) проведе работна среща с представители на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

По време на срещата от Асоциацията представиха информация за пазарните процеси и ценовата динамика в сектора, както и данни за нарастване на цените на едро на горивата в кратък период от време, включително при бензин и дизел, като увеличението изпреварва динамиката на крайните продажни цени. Според Асоциацията в редица случаи търговците на дребно оперират при минимални или отрицателни маржове, на фона на нарастващи разходи за транспорт, добавки, енергия, труд и поддръжка.

По време на срещата се акцентира също, че наблюдаваните ценови процеси са обусловени от външни икономически фактори и развитието на международните пазари, а не са свързани с процеса по въвеждане на еврото в страната. Обсъден бе и въпросът доколко наличието на пазарни практики, при които горивата се реализират на цени под пълната им себестойност, може да доведе до изкривяване на конкурентната среда, да засегне по-малките участници на пазара и да предизвика шокова ценова спирала.

Предоставената информация ще бъде анализирана и приобщена към текущото производство на антомонополния орган срещу Групата на Лукойл в България, образувано през 2025 г. Производството цели установяване на евентуални нарушения на конкурентната среда на пазара на горива, включително възможни практики, свързани с господстващо положение и ограничаване на конкуренцията по веригата на доставки.