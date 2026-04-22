За Йотова най-силното оръжие срещу фейк новините е личността на журналиста (Обзор)

Президентът гост на медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия

Аз съм журналист. Бивши журналисти няма. Тази тръпка остава завинаги особено ако си започнал като новинар. Това е тръпката от новината, да я откриеш в целия поток от информация и изкуството да я разкажеш на аудиторията и на зрителите.

С тези думи президентът Илияна Йотова откри медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която за пръв път се провежда в страната ни. Ръководители на обществени медии и професионалисти от електронните и дигиталните медии от цяла Европа пристигнаха специално за форума на 22 и 23 април в столицата ни. Негови своеобразни домакини са БНТ и БНР, а президентът бе специален гост.

“Знанията и опитът, които съм придобила като журналист, много ми помагат в цялата ми политическа кариера”, каза президентът пред повече от 150 делегати от 47 медийни организации.

По думите ѝ уж живеем в демокрацията, но ударите срещу нейните устои са постоянни. “Върху медиите има все по-настоятелен икономически, финансов и политически натиск. Даже се поставя въпросът

могат ли да съществуват

медиите без тази

финансова опека

от субекти, които често не знаем кои са точно, или ако няма политически чадър. В тази обстановка е още по-важно да бъде още по-силна и видима общността на журналистите и тя да напомня, че ако свободната и независима журналистика е под заплаха, гражданите губят собствената си независимост и свобода”, каза тя.

Илияна Йотова постави и един казус пред събралите се на форума - дали като журналисти са изградили вече онази защитна обвивка, с която да разбират променящия се правов ред. “Струва ми се, че все още сме много далече. Потъпкват се основни човешки права, които са воювани с десетилетия. Средата е плодотворна за популизъм, за спекулации с естествените страхове на хората. Всички усещаме последиците от това”, каза Йотова.

Генералните директори на БНТ и на БНР Милена Милотинова и Милен Митев на откриването на форума

Според нея обществените медии днес са поставени в неравностойна конкуренция със социалните мрежи. И немалко политици се изкушават да създават дори собствени медии и канали за комуникация. “В сложното време, в което живеем, разчитаме именно на обществените медии да са пазители на обективното представяне на фактите в контекст със задълбочен анализ, от който се нуждаем, за да се ориентираме в света около нас”, добави Йотова. За нея няма по-силно оръжие срещу фалшивите новини и пропагандата от личността на журналиста. Изпитание за критичното мислене са и новите технологии, изкуственият интелект. “Аудиторията става все по-взискателна и технологичното обновление не е въпрос на избор, а необходимост и отговорност”, каза Йотова. Според нея обществените медии

създават не просто

съдържание, а

гражданска съвест

и активност

Обществените медии във фрагментирана геополитическа обстановка, във време на криза, предефинирането им и тяхното бъдеще - това са проблемите, по които дискутират в двата дни участниците във форума. “Този подбор на теми показва, че се намираме в труден момент”, отбеляза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, който е член на управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия, както и председател на правния му комитет. По думите му първото голямо предизвикателство са големите онлайн платформи, които все по-често стават конкуренти на обществените медии. Второто са променящите се навици на аудиторията - за последните 5 г. времето, изкарано в слушане на радио, е намаляло с 13 минути на ден. Третото предизвикателство е финансовият натиск. “Във време, когато са необходими инвестиции, за да се справяме с първите две предизвикателства, обществените медии из цяла Европа са подложени на безпрецедентен финансов натиск”, отбеляза той.

“Да служим на обществото с отговорност, с прозрачност и с визия за бъдещето. Нашата среща тук е възможност не просто да изградим добро сътрудничество и да обменим идеи, а да изградим обща визия за силни, независими, модерни обществени медии в цяла Европа”, обясни и генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

Тя отбеляза, че в условията на геополитически, технологични и обществени трансформации мисията на тези медии става все по-значима. Сред основните им задачи тя открои утвърждаването им като надежден източник на информация, пространство за диалог и гарант за демократичните ценности.