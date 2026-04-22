Италия разследва платформата Booking за нелоялни търговски практики

Италианският орган за защита на конкуренцията AGCM разследва онлайн туристическата платформа Booking.com за нелоялни търговски практики. Подозренията са, че приложението дава по-голяма видимост на места за настаняване, които му плащат по-висока комисиона.
Служители на AGCM и представители на италианската финансова полиция са извършили проверки във вторник в офисите на Booking.com Italia, се казва в изявление на регулатора.
„Италианският орган за защита на конкуренцията започна разследване срещу Booking.com, Booking.com International и Booking.com (Italia) за нелоялни търговски практики", посочва институцията, съобщи Би Ти Ви.
Според регулатора платформата изглежда предоставя на местата за настаняване, включени в програмата Preferred Partner Programme, по-голяма видимост в резултатите от търсенето, включително чрез акцентиране върху качество и съотношение цена-качество.
Според AGCM обаче подборът за програмата изглежда до голяма степен се определя от критерии, които облагодетелстват местата за настаняване, плащащи по-високи комисиони на Booking.com, а не от качеството на предлаганата услуга.
„В резултат начинът, по който тези места за настаняване са представени, заедно с твърденията на Booking.com, подчертаващи тяхното качество, може да подведе потребителите да смятат, че при равни други условия те предлагат по-добро съотношение цена-качество от местата, които не участват в програмата", се казва в изявлението.
Според регулатора това може дори да доведе до резервации на места за настаняване, които средно са по-скъпи.
Говорител на Booking.com Italia заяви пред АФП, че компанията „сътрудничи изцяло на AGCM в рамките на текущото разследване" и смята, че нейната партньорска програма „отговаря на изискванията на законодателството за защита на потребителите".
Платформата и сайтът са достъпни на 45 езика и твърдят, че са улеснили 6,8 милиарда пристигания на гости от 2010 г. насам.
Компанията предлага също самолетни билети и коли под наем.