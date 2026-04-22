Италия разследва платформата Booking за нелоялни търговски практики

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският орган за защита на конкуренцията AGCM разследва онлайн туристическата платформа Booking.com за нелоялни търговски практики. Подозренията са, че приложението дава по-голяма видимост на места за настаняване, които му плащат по-висока комисиона.

Служители на AGCM и представители на италианската финансова полиция са извършили проверки във вторник в офисите на Booking.com Italia, се казва в изявление на регулатора.

„Италианският орган за защита на конкуренцията започна разследване срещу Booking.com, Booking.com International и Booking.com (Italia) за нелоялни търговски практики", посочва институцията, съобщи Би Ти Ви.

Според регулатора платформата изглежда предоставя на местата за настаняване, включени в програмата Preferred Partner Programme, по-голяма видимост в резултатите от търсенето, включително чрез акцентиране върху качество и съотношение цена-качество.

Според AGCM обаче подборът за програмата изглежда до голяма степен се определя от критерии, които облагодетелстват местата за настаняване, плащащи по-високи комисиони на Booking.com, а не от качеството на предлаганата услуга.

„В резултат начинът, по който тези места за настаняване са представени, заедно с твърденията на Booking.com, подчертаващи тяхното качество, може да подведе потребителите да смятат, че при равни други условия те предлагат по-добро съотношение цена-качество от местата, които не участват в програмата", се казва в изявлението.

Според регулатора това може дори да доведе до резервации на места за настаняване, които средно са по-скъпи.

Говорител на Booking.com Italia заяви пред АФП, че компанията „сътрудничи изцяло на AGCM в рамките на текущото разследване" и смята, че нейната партньорска програма „отговаря на изискванията на законодателството за защита на потребителите".

Платформата и сайтът са достъпни на 45 езика и твърдят, че са улеснили 6,8 милиарда пристигания на гости от 2010 г. насам.

Компанията предлага също самолетни билети и коли под наем.