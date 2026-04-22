Авиокомпании спират полети, пестят гориво. У нас недостиг няма – засега (Обзор)

Най-заплашени са нискотарифните превозвачи и компаниите със стари самолети

Недостигът на авиационно гориво и най-вече цената му накараха няколко големи авиокомпании да съкращават полети. Германският авиопревозвач “Луфтханза” спира 20 000 маршрута на къси разстояния в цялата си мрежа до края на октомври, като цели да икономиса 40 000 тона керосин. Първите 120 полета са били отменени още в понеделник.

SAS Scandinavian Airlines отмени около хиляда полета по същата причина, а Air France-KLM

въведе доплащане

от 100 евро

за билети за дълги разстояния. Ryanair пък предупреди, че при продължителна криза може да се стигне до 10–20% недостиг на гориво през лятото, което вероятно също ще накара нискотарифния превозвач да изостави част от редовните си маршрути.

София поне засега не е засегната, съобщиха от столичното летище “Васил Левски”. На аеропорта имат редовни доставки както от бургаската рафинерия, така и от европейски доставчици.

Председателят на Асоциацията на българските авиокомпании Йовко Йоцев коментира, че няма проблем със зареждането на самолетите на всички български летища.

Бистра Маринкова, шеф на “България еър”, заяви, че не са увеличили цените на самолетните билети и не са съкратили маршрути. Уточни, че няма пилоти в отпуск.

“Лесно е да съкращаваш маршрути и да редуцираш персонал, но след това възстановяването е трудно и отнема време”, каза тя.

Цената на авиационното гориво се е повишила от около 85–90 долара за барел през февруари до над 200 долара в началото на април. При нормални условия горивото е

25–30% от оперативните

разходи

на една авиокомпания, а при нискотарифните превозвачи и дългите маршрути делът може да достигне до 40%.

В сегашната ситуация европейските авиокомпании изглеждат значително по-добре подготвени от американските. Европейските превозвачи са хеджирали средно около 80% от нуждите си от гориво за 2026 г., се твърди в анализ на авиационния пазар на европейската инвестиционна платформа Freedom24, разпространен в сряда.

Освен това авиокомпаниите с модерен флот са по-устойчиви, заключава анализът. Новите самолети Airbus A320neo, A321neo и Boeing 737 MAX позволяват намаление на разхода на гориво с около 15–20% спрямо по-старите модели.

Най-уязвими остават ултранискотарифните превозвачи.

Междувременно Европейската комисия обяви в сряда план за действия “Ускоряване на ЕС” за подпомагане на европейските граждани и предприятия при кризата в Близкия изток.

Ключовото в действията е координация между държавите. В областта на петрола

се предвижда гъвкавост

при правилата

за запълване и извънредно освобождаване на запаси от нефт.

За да се смекчи въздействието на високите цени на горивата върху въздухоплаването, комисията ще осигури яснота за съществуващите възможности за гъвкавост в рамките на съюза.

Предвижда се временна рамка за държавната помощ, която да осигури допълнителна гъвкавост за националните правителства, включително спешни мерки в подкрепа на най-изложените на риск икономически сектори.