Спират се пари за саниране, за общините и европейски проекти, предупреди ББР, след като кабинетът извади 1,4 млрд. от банката (Обзор)

Средствата отиват в бюджета, ще ги харчи следващото правителство

Саниране на жилища, общински инвестиции и европейски програми може да се окажат блокирани. Причината - изваждането на 1,4 млрд. евро от ББР. За този риск предупредиха от държавната банка, след като в сряда служебният кабинет реши да намали капитала на ББР с тази сума.

През миналата година предишното правителство предостави на банката 2 млрд. евро. Парите са по сметка на Министерството на финансите в БНБ, а

част от тях вече са насочени към

инвестиционната програма на общините

Евентуалното намаляване на капитала не може да стане бързо, посочват от ББР. Процедурата изисква време и съгласуване с всички кредитори, сред които Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и KfW. В този период средствата на практика няма да може да се използват.

От ББР очертават няколко директни последствия. На първо място се ограничава възможността за разплащания по инвестиционната програма на общините. Паралелно банката губи капацитет да подпомага държавата при антикризисни мерки - например при скок на цените на горивата или проблеми във веригите на доставки. Под риск са и текущите финансирания от международни институции, както и възможността ББР да привлича нов ресурс и да управлява съвместни програми.

Особено чувствителен бил ефектът върху средства от ЕК. ББР посочва, че е застрашено управлението на 246,6 млн. евро по плана за възстановяване, предназначени за саниране.

Освен това се поставя под въпрос и

достъпът до бъдещи

европейски програми,

включително до инструмент, който дава възможност на бизнеса да получи до 1,2 млрд. евро финансиране при облекчени условия и в партньорство с търговските банки. Става въпрос за програмата InvestEU, по която ББР е избрана от ЕК да управлява средствата.

Решението да се намали капиталът на ББР с 1,4 млрд. евро бе обявено от премиера Андрей Гюров в сряда на заседанието на Министерския съвет. Според Гюров банката заявила за усвояване 600 млн., а 1,4 млрд. евро стоят заключени и не влизат в икономиката.

Имаме възможност да ги върнем като по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, по-модерни старчески домове, посочи премиерът. Той допълни, че служебното правителство няма да харчи тези средства, а се дава възможност на следващия кабинет да реши как и за какво да ги използва. Надяваме се да го направят прозрачно, каза още Гюров.

Тези средства може да се използват

за всички разплащания,

заяви финансовият министър Георги Клисурски. И посочи като много добра възможност да се използват за проектите по плана за възстановяване. По него до август 2026 г. трябва да завършат всички инвестиции, които са около 4 млрд. евро.

“Последното плащане ще го получим в края на годината, а четвъртото го очакваме към края на юни. Българската държава ще трябва със собствен ресурс първоначално да направи инвестициите, преди да получим плащането. С тези 1,4 млрд. евро можем да го направим”, обясни Клисурски. Според него редовното правителство можело да ги ползва и за антикризисни мерки, за пенсии и дори за заплати.