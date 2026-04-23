Петролът продължава да поскъпва заради липса на напредък в преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола продължиха да се повишават в азиатската търговия на фона на липсата на напредък в преговорите между САЩ и Иран, както и заради продължаващите ограничения върху търговските потоци през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на суров петрол, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 1,37 долара, или 1,3 на сто, до 103,28 долара за барел, , след като вчера за първи път от над две седмици затвориха над психологическата граница от 100 долара.

Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 1,52 долара или 1,6 на сто до 94,48 долара за барел.

И двата основни бенчмарка отчетоха ръст от над 3 долара в сряда, подкрепени от по-голям от очакваното спад в запасите от бензин и дестилати в САЩ, както и от продължаващото напрежение около преговорите с Иран.

Анализатори от Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че пазарът на петрол преоценява очакванията си при липса на сигнали за разрешаване на кризата в Персийския залив. Според тях надеждите за дипломатически пробив отслабват, докато преговорите буксуват.

Допълнително напрежение създава фактът, че Иран е задържал два кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, което подсказва, че смущенията в доставките ще продължат. Водният път осигуряваше около 20 процента от световните доставки на петрол преди началото на конфликта на 28 февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи примирието между двете страни по искане на посредници от Пакистан, но ограниченията върху корабоплаването остават в сила. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че пълно прекратяване на огъня е възможно само при вдигане на морската блокада.

Междувременно американските военни са прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води и са ги отклонили от маршрути в близост до Индия, Малайзия и Шри Ланка.

На фона на геополитическото напрежение износът на суров петрол и петролни продукти от САЩ достигна рекордно равнище от 12,88 милиона барела дневно, подкрепен от засиленото търсене от Азия и Европа.

Данни на Администрацията за енергийна информация показват, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,9 милиона барела, въпреки очакванията за спад. В същото време запасите от бензин са намалели с 4,6 милиона барела, а тези на дестилатите – с 3,4 милиона барела, което е по-значителнопо понижение от прогнозите, предаде Ройтерс.