Volkswagen може да продаде един от заводите си в Германия на китайци!

Volkswagen ще намали годишния си глобален производствен капацитет с още 1 милион бройки, тъй като продажбите не успяват да се възстановят до нивата си отпреди COVID-19.

Съкращенията в производството ще се случат в Европа и ще засегнат главно марките VW и Audi. Германският гигант планираше да произвежда приблизително 12 милиона коли, но продаде 8,68 милиона. Според главния изпълнителен директор Оливър Блум планирането на обема в миналото е нереалистично в настоящата епоха.

"В Европа ще намалим тази цифра с около един милион до 2028 г., предимно във Volkswagen и Audi. Изправени сме пред загуби от десетки милиарди и предприехме огромни контрамерки. Фокусът сега е върху по-нататъшното понижаване на точката на рентабилност, за да станем още по-устойчиви в рискова среда", каза Блум пред Manager Magazin.

Преди пандемията VW Group рутинно продаваше над 10 милиона автомобила и се приближи до границата от 11 милиона през 2017, 2018 и 2019 г. Блум казва, че 2019 г. е била последната година, когато пазарите бяха предвидими, отбелязвайки, че достигането на 9 милиона продадени бройки сега е солиден резултат.

"Наложените в САЩ тарифи оказват влияние върху печалбите ни и затрудняват достъпа до важен пазар. Освен това, все повече конкуренти навлизат на пазара. Продажбата на девет милиона коли в настоящата среда е силно постижение."

Блум отбеляза също, че войната в Близкия изток е засегнала автомобилната индустрия, добавяйки, че това развитие не е просто преходна фаза. Не е ясно кои заводи на VW в Европа са изложени на риск.

Фабриките за електромобили в Емден и Цвикау в момента работят значително под капацитета си, а Блум предположи, че една от европейските локации на марката може да бъде продадено на китайски конкурент. Очаква се съкращенията на разходите и производството на VW в Германия да засегнат общо около 50 000 работни места до 2030 г. Блум изрази оптимизъм относно производството в Северна Америка и новата марка Scout.