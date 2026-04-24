Разработиха най-лекият V6 двигател специално за хибриди

Horse Powertrain представи първия си серийно производство V6 двигател, наречен W30. Horse е собственост предимно на Renault и Geely, а петролната компания Saudi Aramco също има по-малък дял.

Бензиновият агрегат Horse Powertrain е най-лекия V6 на пазара и първия хибриден V6 с изключителна икономия на гориво и ефективност. Horse W30 е трилитров двигател, който може да бъде монтиран в напречна или надлъжна конфигурация, което позволява инсталирането му в широка гама автомобили. Двата реда цилиндри са разположени под ъгъл от 90 градуса, за да се понижи центърът на тежестта на двигателя, което улеснява монтажа и оптимизира разположението на катализатора.

Двигателят може да произведе между 350-400 kW (476-544 к.с.) и 600-700 Nm въртящ момент, с максимална скорост от 8000 об/мин. За да се увеличи максимално ефективността и икономията на гориво, HORSE W30 има интегрирани изпускателни колектори с турбокомпресори, монтирани директно върху главите на цилиндрите. Двигателят тежи само 160 кг, приблизително с 10 кг по-малко от следващия най-лек V6 двигател на пазара днес.

Horse W30 е предназначен за употреба в класически и меки хибриди, като първите модели с този двигател ще се появят на пазара през 2028 г. В хибридната конфигурация двигателят се комбинира с новата четиристепенна хибридна трансмисия Horse 4LDHT. Скоростната кутия тежи само 199 кг и е проектирана да бъде монтирана в конфигурация с два електромотора.